¿Qué sigue para Groenlandia y Dinamarca tras la difícil reunión con la administración Trump?

Funcionarios estadounidenses, daneses y groenlandeses se han reunido cara a cara para discutir las ambiciones del presidente Donald Trump de tomar el control de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca. Al mismo tiempo, Dinamarca y varios aliados europeos están enviando tropas a Groenlandia en una señal inequívoca de su intención de reforzar la seguridad de la vasta isla ártica.

El ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, declaró tras una reunión en Washington el miércoles con su homólogo groenlandés, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, que seguía existiendo un “desacuerdo fundamental”. Reconoció que “no conseguimos cambiar la postura estadounidense”, pero dijo que no lo había esperado.

Sin embargo, los acontecimientos del miércoles apuntan maneras.

Búsqueda de un compromiso

Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos acordaron formar un grupo de trabajo de alto nivel “para explorar si podemos encontrar una forma común de avanzar”, declaró Løkke Rasmussen. Añadió que espera que el grupo celebre su primera reunión “en cuestión de semanas”.

Las autoridades danesas y groenlandesas no especificaron quién formaría parte del grupo ni dieron otros detalles. Løkke Rasmussen dijo que el grupo debería centrarse en cómo abordar las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos respetando las “líneas rojas” de Dinamarca. Los dos países son aliados de la OTAN.

“Si eso es factible, no lo sé”, añadió, manteniendo la esperanza de que el ejercicio pueda “bajar la temperatura”.

No quiso dar detalles sobre cómo podría ser un compromiso, y las expectativas son bajas. En palabras del Ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, tener el grupo es mejor que no tener ningún grupo de trabajo y “es un paso en la dirección correcta”. Al menos permitirá que las dos partes hablen entre sí en lugar de una sobre la otra.

Trump ha argumentado en repetidas ocasiones que Estados Unidos necesita el control de Groenlandia para su seguridad nacional. Ha tratado de justificar sus llamamientos a una toma de control por parte de Estados Unidos alegando repetidamente que China y Rusia tienen sus propios designios sobre Groenlandia, que alberga vastas reservas sin explotar de minerales críticos.

Enviar una señal militar

Justo cuando se celebraban las conversaciones en Washington el miércoles, el Ministerio de Defensa danés anunció que aumentaba su presencia militar en Groenlandia, junto con los aliados de la OTAN. Francia, Alemania, Noruega y Suecia anunciaron el envío de un número muy reducido de tropas, en un gesto simbólico pero significativo de solidaridad con Copenhague.

El Reino Unido dijo que un oficial británico formaba parte de lo que denominó un grupo de reconocimiento para un ejercicio de resistencia en el Ártico. El Ministerio de Defensa alemán, que envió 13 soldados, dijo que el objetivo es sondear “las posibilidades de garantizar la seguridad con vistas a las amenazas rusas y chinas en el Ártico”. Dijo que los enviaba en un vuelo conjunto desde Dinamarca como “una fuerte señal de nuestra unidad”.

Poulsen declaró que “las Fuerzas Armadas danesas, junto con una serie de aliados árticos y europeos, estudiarán en las próximas semanas cómo puede llevarse a la práctica una mayor presencia y actividad de ejercicios en el Ártico”.

El jueves dijo que la intención era “establecer una presencia militar más permanente con una mayor contribución danesa” e invitar a los aliados a participar en ejercicios y entrenamientos de forma rotatoria, según la emisora danesa DR.

Aunque las tropas europeas son en gran medida simbólicas en este momento, el momento no fue casual.

El despliegue “sirve tanto para enviar una señal política como militar a Estados Unidos, pero también para reconocer que la seguridad del Ártico debe reforzarse más”, declaró Maria Martisiute, analista del European Policy Center de Bruselas. “Y ante todo, esto debería hacerse mediante un esfuerzo aliado, no viniendo Estados Unidos y queriendo apoderarse de ello. Así se complica la situación para Estados Unidos”.

Hablar con la OTAN

Los esfuerzos europeos están dirigidos por Dinamarca y no se coordinan a través de la OTAN, dominada por Estados Unidos. Pero los aliados europeos desean que la OTAN siga en juego, y Alemania declaró que “el objetivo es obtener una imagen bien fundada sobre el terreno para proseguir las conversaciones y la planificación en el seno de la OTAN.”

Poulsen ha declarado que él y el Ministro de Asuntos Exteriores de Groenlandia tienen previsto reunirse el lunes en Bruselas con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, para hablar de la seguridad en el Ártico y sus alrededores. La OTAN ha estado estudiando formas de reforzar la seguridad en la región ártica.

“Estoy deseando que se anuncie algún tipo de actividad o despliegue militar en el marco de la OTAN”, declaró Martisiute. “De lo contrario, existe realmente el riesgo de que ... la OTAN se paralice y eso no sería bueno”.

