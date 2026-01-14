Opinión
Expertos de la ONU condenan la “lógica de dominación colonial” de Donald Trump en Groenlandia

La retórica del presidente estadounidense desata preocupación sobre un orden internacional democrático

14 de enero de 2026 - 4:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
People take part in a march ending in front of the US consulate, under the slogan, Greenland belongs to the Greenlandic people, in Nuuk, Greenland, Saturday March 15, 2025. (Christian Klindt Soelbeck/Ritzau Scanpix via AP) (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ginebra- Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas expresaron este miércoles su preocupación por algunas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en relación con Groenlandia que consideraron una “lógica de dominación colonial”.

Comentarios de Trump según los cuales el territorio autónomo danés debería ponerse bajo control estadounidense o que podría utilizarse la fuerza para lograr dicho resultado evocan un colonialismo “que la comunidad internacional ha rechazado desde hace mucho tiempo”, señalaron en un comunicado conjunto.

La retórica del presidente estadounidense “suscita profunda preocupación sobre el mantenimiento de un orden internacional democrático y equitativo, basado en el respeto de la dignidad humana y de los derechos fundamentales conforme a la Carta de las Naciones Unidas”, agregaron.

También advirtieron sobre el patrón de agresiones militares de Estados Unidos, con ataques contra varios países soberanos, ejecuciones extrajudiciales, la utilización de los aranceles como arma y una diplomacia coercitiva de múltiples facetas.

“Si se toleran, estas acciones normalizarían la ilegalidad en las relaciones internacionales y correrían el riesgo de socavar fatal e irreversiblemente el orden mundial”, alertaron.

Firman el comunicado, entre otros, el relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas (Albert Barume) y sus homólogos para minorías (Nicolas Levrat), derecho al desarrollo (Surya Deva) y violencia contra mujeres y niñas (Reem Alsalem).

