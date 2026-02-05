JD Vance llega a Milán para los Juegos Olímpicos de Invierno

Milán - El vicepresidente JD Vance aterrizó el jueves en Milán con su familia, primera escala de un viaje que combina diplomacia y deporte en el que encabeza la delegación del presidente Donald Trump a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 y posteriormente hará escala en Armenia y Azerbaiyán en una muestra de apoyo al acuerdo de paz mediado por la Casa Blanca el año pasado.

El viaje de una semana puede ser uno de los pocos viajes internacionales que haga Vance este año. Trump y los miembros de su gabinete se están centrando más en los asuntos internos -y en los viajes internos- de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, dijo el mes pasado la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

El jueves, Vance tiene previsto reunirse con los atletas estadounidenses que compiten en los Juegos de Invierno de Milán Cortina, y más tarde tiene previsto ver al equipo femenino de hockey de Estados Unidos enfrentarse a Chequia en un partido preliminar.

En la ceremonia de inauguración de los Juegos, el viernes, el vicepresidente encabezará una delegación estadounidense que incluye a su esposa, la segunda dama Usha Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el embajador de Estados Unidos en Italia, Tilman Fertitta. También formarán parte de la delegación antiguos medallistas de oro olímpicos, como las hermanas Jocelyne Lamoureux-Davidson y Monique Lamoureux-Morando, jugadoras de hockey; el patinador de velocidad Apolo Ohno y el patinador artístico Evan Lysacek.

Vance sigue los pasos de los exvicepresidentes Joe Biden, que asistió a los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver en 2010, y Mike Pence, que viajó a Pyeongchang (Corea) en 2018. La exvicepresidenta Kamala Harris no asistió a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Pekín porque el gobierno de Biden no envió a ningún funcionario diplomático como boicot por motivos de derechos humanos.

Después de Italia, Vance tiene previsto dirigirse a Armenia y Azerbaiyán, donde Trump le ha encargado que desarrolle un acuerdo destinado a poner fin a cuatro décadas de conflicto entre ambos países.

El acuerdo de paz refuerza la posición de Estados Unidos en la región en un momento en que la influencia de Rusia está disminuyendo. Las dos antiguas repúblicas soviéticas, Armenia y Azerbaiyán, acordaron reabrir rutas de transporte clave y reforzar la cooperación con Estados Unidos en materia de energía, tecnología y economía. El acuerdo también prevé la creación de un importante corredor de tránsito denominado Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacionales. Se espera que conecte Azerbaiyán y su exclave autónomo de Najicheván, separados por una franja de territorio armenio de 32 kilómetros de ancho.

La misión de Vance en el viaje para impulsar el esfuerzo de paz es similar a una misión que asumió en octubre, cuando viajó a Israel semanas después de que se negociara un alto el fuego en su guerra con Hamás en Gaza, reiterando el compromiso de la administración Trump con el esfuerzo.

Además de la parada en Israel el año pasado, Vance viajó a Francia, Alemania, Groenlandia, India y el Reino Unido. Visitó Italia en dos ocasiones y se reunió con el papa Francisco antes de su muerte y, más tarde, con su sucesor, el papa León XIV.

Mientras que los presidentes centran sus viajes al extranjero en reuniones con algunos de los mayores aliados de Estados Unidos, los vicepresidentes a menudo son llamados a realizar viajes un poco fuera de los caminos trillados. Biden, por ejemplo, fue a Mongolia en 2011, donde probó el tiro con arco y le regalaron un caballo. En 2017, Pence visitó Estonia, Georgia y Montenegro, donde reafirmó su apoyo a la OTAN, además de participar en un acto de diplomacia simbólica con la plantación de un roble.

Para los vicepresidentes, los viajes al extranjero son en parte “una función de lo que al presidente le gusta hacer - y no le gusta hacer”, dijo Marc Short, que fue jefe de gabinete de Pence durante el primer mandato de Trump.

A veces, los viajes pueden incluir elementos inesperados, como el viaje de Pence en 2018 a la Cumbre de Asia Oriental en Singapur, que incluyó una reunión informal con el presidente ruso Vladimir Putin.

Short también recordó un viaje a Polonia en 2019 en el que Pence fue llamado para sustituir al presidente que se quedó en casa para supervisar el huracán Dorian. Ese viaje incluyó una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

