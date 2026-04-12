Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump aprueba peticiones de catástrofe para siete estados

Desbloqueó la ayuda federal, pero muchos otros aún esperan decisiones de ayuda de la FEMA

12 de abril de 2026 - 8:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a la derecha, habla con el alcalde Peter O'Leary, durante un viaje para inspeccionar los daños causados por el huracán Helene, el martes 7 de abril de 2026 en Chimney Rock, Carolina del Norte. Este es el primer viaje oficial de Mullin desde que sustituyó a Kristi Noem. ( (Rebecca Santana)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La administración Trump aprobó esta semana solicitudes de declaración de desastre mayor para al menos siete estados, según la información publicada el sábado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), lo que permite a las comunidades afectadas acceder al apoyo federal. Unas 15 solicitudes de ayuda de otros estados y tribus por fenómenos meteorológicos extremos de este año y el pasado parecen estar pendientes, junto con tres apelaciones de denegaciones anteriores.

Alaska, Idaho, Montana, Oregón, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Washington recibieron declaraciones de catástrofe grave, que pueden desbloquear ayuda federal y financiación para necesidades de recuperación como reparaciones de infraestructuras públicas y ayuda a los supervivientes.

El anuncio, en un documento informativo diario de FEMA, se produce semanas después de que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, supervise la agencia de ayuda en desastres y es la última señal de que el exsenador republicano de Oklahoma podría aliviar parte de la agitación del liderazgo de su predecesora, Kristi Noem, quien fue despedida por el presidente Donald Trump en marzo.

No obstante, la labor de la FEMA podría verse perjudicada por el actual cierre del DHS, que dura ya ocho semanas. Aunque la respuesta y la recuperación en caso de catástrofe pueden continuar durante el cierre porque el Fondo de Ayuda para Catástrofes de la FEMA no caduca, ese dinero se está agotando a medida que se prolonga el estancamiento de la financiación. El proyecto de ley de asignaciones del DHS repondría el fondo con más de $26,000 millones.

Mullin dijo el martes que planeaba informar a Trump ese día sobre las solicitudes de declaración pendientes, afirmando su intención de acelerar el trabajo en desastres pasados en el período previo a la temporada de huracanes del Atlántico, que comienza el 1 de junio.

“Estamos tratando de impulsar estas cosas lo más rápido posible”, dijo Mullin tras inspeccionar las labores de recuperación del huracán Helene en Carolina del Norte en su primera visita oficial como secretario del DHS, reconociendo que “las catástrofes ocurren constantemente”.

Homeland Security Secretary Markwayne Mullin, center left, listens to a briefing on hurricane recovery efforts, Tuesday, April 7, 2026 in Lake Lure, N.C. This is his first official trip since replacing Kristi Noem. (AP Photo Rebecca Santana)
Homeland Security Secretary Markwayne Mullin, center left, listens to a briefing on hurricane recovery efforts, Tuesday, April 7, 2026 in Lake Lure, N.C. This is his first official trip since replacing Kristi Noem. (AP Photo Rebecca Santana) (Rebecca Santana)

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo el sábado que Trump responde a esas peticiones “con gran cuidado y consideración, asegurándose de que el dinero de los contribuyentes estadounidenses es utilizado de forma adecuada y eficiente por los estados para complementar -no sustituir- su obligación de responder y recuperarse de los desastres”. Ella dijo que un objetivo de la administración es que los gobiernos estatales y locales “inviertan en su propia capacidad de recuperación antes de que ocurra un desastre, haciendo que la respuesta sea menos urgente y la recuperación menos prolongada.”

Aunque Mullin aseguró a sus compañeros senadores durante su audiencia de confirmación que creía en la misión de la FEMA, el futuro de la agencia es incierto. Trump ha expresado su deseo de que los estados asuman una mayor responsabilidad en las catástrofes. El Consejo de Revisión de FEMA que nombró el año pasado no ha publicado un informe de recomendaciones que se espera que incluya cambios radicales en la forma en que el gobierno federal apoya la resiliencia, la respuesta y la recuperación ante desastres.

No estaba claro de inmediato si otros estados o tribus también habían sido informados de aprobaciones o denegaciones que aún no se habían anunciado públicamente. El gobernador de Hawai, el demócrata Josh Green, dijo el miércoles que su estado había recibido una declaración de desastre por las devastadoras inundaciones de marzo.

Trump también modificó las declaraciones de desastre anteriores para Tennessee y Mississippi, añadiendo más condados para la asistencia individual después de una fuerte tormenta invernal en enero.

Algunas comunidades han experimentado largas esperas sin precedentes para obtener respuestas a sus solicitudes de ayuda para catástrofes durante el segundo mandato de Trump. Un análisis realizado por The Associated Press en septiembre reveló que las aprobaciones tardaban más de un mes de media.

Una poderosa tormenta invernal azotó California el miércoles con fuertes lluvias y vientos, que dieron pie a alertas de evacuación por deslizamientos de tierra en el sur del estado, condiciones de baja visibilidad por nieve en las montañas y viajes peligrosos para millones de conductores en días festivos.Los meteorólogos indicaron que el sur de California podría experimentar su Navidad más húmeda en años. Se esperaba que la tormenta en Los Ángeles se intensificara hasta la tarde del miércoles antes de mermar en la noche.
1 / 8 | Nieve y condiciones extremas: poderosa tormenta invernal afecta partes de California. Una poderosa tormenta invernal azotó California el miércoles con fuertes lluvias y vientos, que dieron pie a alertas de evacuación por deslizamientos de tierra en el sur del estado, condiciones de baja visibilidad por nieve en las montañas y viajes peligrosos para millones de conductores en días festivos. - Samantha Lindberg

En la década de 1990 y principios de la de 2000, los presidentes tardaban una media de menos de dos semanas en conceder la declaración de catástrofe a los gobernadores. En la última década, con los presidentes de los dos partidos mayoritarios, el plazo aumentó a unas tres semanas.

Arizona lleva casi tres meses esperando una respuesta a su recurso tras habérsele denegado la ayuda por las graves tormentas e inundaciones ocurridas en septiembre.

Algunos estados liderados por demócratas se han quejado de que se les haya denegado la declaración de catástrofe a pesar de demostrar su necesidad. El gobernador de Maryland, Wes Moore, calificó la decisión de Trump de “profundamente frustrante” después de que el presidente denegara en dos ocasiones la solicitud de ayuda del estado por las inundaciones de mayo de 2025 a pesar de que una evaluación de la FEMA mostraba más de 33 millones de dólares en daños.

Aunque la FEMA evalúa los daños y utiliza una fórmula específica para analizar el posible impacto en los estados y las jurisdicciones locales, las declaraciones de catástrofe quedan en última instancia a discreción del presidente.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpFEMAEmergencias
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 11 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: