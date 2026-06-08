1 / 15 Demandan para frenar la pelea de la UFC en la Casa Blanca por el cumpleaños de Donald Trump

Demandan para frenar la pelea de la UFC en la Casa Blanca por el cumpleaños de Donald Trump. Otro proyecto de construcción en la Casa Blanca está en marcha, aunque éste pretende ser solo temporal.

1 / 15 | Demandan para frenar la pelea de la UFC en la Casa Blanca por el cumpleaños de Donald Trump. Otro proyecto de construcción en la Casa Blanca está en marcha, aunque éste pretende ser solo temporal. - Mark Schiefelbein

Nueva York - Una demanda federal busca detener la próxima cartelera de peleas de la UFC en el jardín sur de la Casa Blanca, un espectáculo de artes marciales mixtas programado para coincidir con el cumpleaños 80 del presidente Donald Trump y como parte de la celebración del aniversario número 250 de la nación.

La demanda presentada el sábado por el Proyecto de Integridad Pública en nombre de dos residentes de Virginia sostiene que la autorización de la administración Trump para el evento del 14 de junio fue ilegal. La demanda dice que dicha aprobación violó las regulaciones del Servicio de Parques Nacionales que prohíben los eventos deportivos en parques federales, que el Congreso no dio su consentimiento para el imponente arco que domina el espacio del evento y que no se llevó a cabo ninguna revisión ambiental antes de la construcción.

“Esto es fundamentalmente un uso privado, comercial y corrupto de nuestros monumentos nacionales más sagrados para beneficio privado”, dijo Brendan Ballou, abogado de los demandantes. “Y eso es lo que motiva esta demanda”.

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La Casa Blanca dijo en un comunicado que el desafío legal era “un intento obstruccionista, infundado y dilatorio” para evitar que Trump organizara la pelea y que el evento no era “diferente de los varios otros eventos organizados por la Casa Blanca en el Jardín Sur y eventos debidamente permitidos en la Elipse y el National Mall durante todo el año.”

UFC no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el domingo.

Los equipos están levantando una jaula en forma de octágono en el jardín sur. Trump ha dicho que el proyecto terminado de la UFC contará con “un estadio con 5,000 asientos justo delante de la puerta principal de la Casa Blanca”. En un parque cercano a la Elipse se instalarán otras pantallas gigantes para retransmitir los combates, y la UFC ha dicho que planea emitir hasta 85,000 entradas gratuitas para acomodar a los espectadores en ambos lugares.

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