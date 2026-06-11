Keiko Fujimori vuelve a situarse por delante de Roberto Sánchez en conteo de votos de las elecciones en Perú

Lima - La candidata conservadora Keiko Fujimori volvió a situarse en cabeza el miércoles en el recuento de votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, superando al candidato progresista Roberto Sánchez tras haberse escrutado más del 98% de las actas electorales.

Fujimori, de Fuerza Popular, sumaba el 50.001 % de los votos, mientras que Sánchez, de Juntos por el Perú, lograba un 49.999 % de los votos, según el recuento preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la entidad encargada de organizar las elecciones del domingo.

Al principio, Fujimori lideraba el recuento ese día, pero el lunes Sánchez la superó. Sin embargo, a medida que los votos del extranjero han comenzado a llegar a Perú, la candidata empezó a recuperar terreno. La ventaja de Fujimori sobre Sánchez es muy estrecha, de poco más de 400 votos.

Horas antes, el Jurado Nacional de Elecciones pidió “mantener la calma” y esperar a que concluyera el recuento de votos y la revisión de las impugnaciones en la segunda vuelta.

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El jurado hizo su declaración después de que, la víspera, manifestantes de “Juntos por el Perú” se manifestaran frente a sus instalaciones al grito de “¡El voto se defiende en las urnas y en las calles!“.

Sánchez declaró el miércoles ante la prensa que la manifestación de sus seguidores “es un derecho constitucional” que constituye la “defensa de una victoria popular y del voto”. Y añadió que “la gente tiene derecho” a manifestarse de forma pacífica.

El jurado estimó el domingo que el resultado definitivo estará listo dentro de un mes, aproximadamente el 7 de julio.

No es de extrañar que el recuento de votos en Perú sea tan lento. El resultado definitivo de la primera vuelta del 12 de abril se anunció más de un mes después de las elecciones. Lo mismo ocurrió en las elecciones presidenciales de 2021.

Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), subrayó el miércoles ante la prensa que hay que actuar “con mucha responsabilidad” y que serán las instituciones electorales las que dicten “el veredicto”. También dijo que “lo más importante es lo que indican las actas, que se respete la voluntad popular”.

Hace cinco años, tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio de 2021, en la que Pedro Castillo la derrotó por un estrecho margen, Fujimori afirmó haber encontrado indicios de “fraude en las mesas electorales”. Pidió que se anularan 200 000 votos a favor de Castillo. Los seguidores de Fujimori marcharon por las calles de Lima vistiendo camisetas de la selección peruana de fútbol y protestando frente al Jurado y la casa de su presidente.

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Fujimori nunca demostró el supuesto fraude, y Castillo ganó las elecciones por apenas 44,000 votos.

El retraso en el recuento de los resultados definitivos se debe a una ley electoral que exige que cada papeleta de voto y cada acta —que resume los votos de cada mesa— se trasladen a más de un centenar de oficinas para su recuento. También deben llegar a Lima, desde 63 países, las papeletas y las actas de quienes votaron en el extranjero. A ello se suma el recuento de votos y la resolución de impugnaciones.

El aumento de la delincuencia, en particular la extorsión, fue la principal preocupación de los votantes. Los expertos atribuyen el creciente poder del crimen organizado a los beneficios cada vez mayores que genera la extracción ilegal de oro en los Andes y la Amazonía.

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