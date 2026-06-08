Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un empate técnico en la elección presidencial de Perú

Más del 92% de los votos ha sido contabilizado tras los comicios del domingo

8 de junio de 2026 - 9:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, saluda tras el cierre de las urnas después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima. (Guadalupe Pardo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Lima - La conservadora Keiko Fujimori y el progresista Roberto Sánchez se encontraban el lunes en un empate técnico en el balotaje presidencial de Perú al contabilizarse poco más del 92% de las mesas de votación.

RELACIONADAS

Fujimori, del partido Fuerza Popular, obtenía 50.23% de los sufragios mientras Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzaba 49.77% de apoyo, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la organizadora de los comicios.

Tras el cierre de la votación el domingo, el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, estimó que el resultado final “estaría en los próximos 30 días” y pidió a la ciudadanía y a las organizaciones políticas “mantener serenidad y actuar con responsabilidad democrática”. El cómputo final de la primera vuelta del 12 de abril fue anunciado más de un mes después de los comicios.

Fujimori, hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) y que participa por cuarta vez en una liza presidencial, pidió paciencia a sus seguidores.

“Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda”, dijo la candidata en una declaración desde un hotel de Lima.

En tanto, Sánchez salió a un balcón frente a la plaza San Martín, en el centro de Lima, y agradeció a los pueblos indígenas, los campesinos y los sectores vulnerables “que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo”.

El ajustado resultado parcial recuerda al de la segunda vuelta presidencial de 2021 entre Pedro Castillo y Fujimori. La excongresista empezó con cierta ventaja, pero al final Castillo se impuso por una mínima fracción: 50.1% frente a 49.9%.

Fujimori busca romper su racha de derrotas presentándose como la mejor opción para imponer orden en un país agobiado por la creciente delincuencia, la mayor inquietud de los peruanos.

Sánchez, un congresista y exministro del encarcelado expresidente Castillo (2021-2022), promete un gobierno enfocado en aliviar a los más pobres y que represente a zonas remotas de los Andes y la Amazonía.

Ambos candidatos llegaron al balotaje con una reñida estimación de votos, según los sondeos, y un elevado nivel de rechazo.

Más del 70% del electorado no votó por ninguno de los dos en la primera vuelta. Fujimori sumó 17.18% mientras Sánchez obtuvo 12.03%.

Los que se oponen a Fujimori la relacionan con la herencia autoritaria y de corrupción del gobierno de su padre, mientras los cuestionamientos a Sánchez apuntan al temor de su alianza con Castillo, percibido como corrupto y caótico. En la breve gestión de 16 meses de Castillo hubo más de 70 cambios ministeriales.

-----

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
PerúKeiko FujimoriEleccionesBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 8 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: