Alemania sospecha que Rusia está detrás del phishing de Signal dirigido a altos funcionarios

El gobierno alemán sospecha que Rusia está detrás de una serie de ataques de phishing contra Signal dirigidos a políticos de alto rango, incluidos dos ministros del gobierno, personal militar y periodistas, dijo un portavoz del gobierno.

Los fiscales federales llevan a cabo una investigación preliminar desde mediados de febrero de 2026 sobre presuntos ciberataques a cuentas de Signal, según confirmó el sábado un portavoz de la fiscalía federal.

Entre otras cosas, la investigación implica una sospecha inicial de espionaje, añadió, sin especificar de qué país podría tratarse.

El Gobierno alemán aún no ha atribuido oficialmente los atentados a Rusia.

Alemania y otros países europeos se han visto sometidos a una creciente presión por los ciberataques y otras actividades malignas vinculadas a Rusia por parte de funcionarios occidentales desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en febrero de 2022.

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Alrededor de 300 cuentas de Signal pertenecientes a individuos de la esfera política se vieron comprometidas en los ataques, informó la revista alemana Der Spiegel, citando fuentes gubernamentales.

No hay confirmación oficial de los nombres de las víctimas.

Según Der Spiegel, los usuarios afectados recibieron mensajes de un falso chatbot de seguridad de Signal que les informaba de actividad sospechosa en sus cuentas y les pedía que tomaran medidas inmediatas. Si el usuario seguía las instrucciones, que incluían introducir un PIN o escanear un código QR, sus cuentas de Signal se vinculaban a un dispositivo externo controlado por los hackers.

Esto permitía a los atacantes leer chats anteriores, seguir conversaciones en curso e incluso ver libretas de direcciones y otros datos almacenados por los usuarios.

En febrero, el servicio de inteligencia nacional alemán BfV y la autoridad federal de ciberseguridad BSI habían emitido una advertencia pública sobre una campaña de phishing de este tipo, afirmando que “probablemente estaba siendo llevada a cabo por un ciberagente controlado por el Estado”. Según la agencia de prensa alemana dpa, las autoridades alemanas también contactaron personalmente con varios políticos para advertirles de que podían haberse producido ataques de este tipo.

En marzo, los servicios de inteligencia y seguridad holandeses también advirtieron de que “hackers estatales rusos están inmersos en una cibercampaña global a gran escala para acceder a cuentas de Signal y WhatsApp pertenecientes a dignatarios, militares y funcionarios.”

Las autoridades neerlandesas advirtieron entonces de que entre los objetivos se encontraban empleados del gobierno neerlandés, y que los periodistas también podrían haber sido objeto de ataques.

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La embajada rusa en Berlín no respondió a una solicitud de comentarios de la AP. Moscú ha negado reiteradamente que espíe a otros países.

Alexander Graf Lambsdorff, embajador alemán en Rusia, fue convocado el lunes por la mañana por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, informó dpa, en relación con supuestos contactos entre políticos alemanes y organizaciones terroristas. No se ha establecido ninguna relación entre la citación y las revelaciones de los medios de comunicación alemanes sobre los ataques de phishing de Signal.

“Por supuesto, acataré la citación. Considero poco probable que la parte rusa pueda fundamentar sus acusaciones”, declaró Lambsdorff con antelación. Las relaciones entre ambos países son tensas desde hace años.

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