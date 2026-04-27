Javier Milei prohíbe el acceso de los periodistas a la sede del gobierno argentino

Buenos Aires - El presidente de Argentina, Javier Milei, bloqueó el acceso de periodistas acreditados a la sede del gobierno y arremetió contra los medios en redes sociales, donde los calificó en mayúsculas como “escoria inmunda que dice ser periodista”.

También publicó una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía un periodista de televisión local con un mono naranja de prisión.

La decisión de Milei la semana pasada de expulsar a todo el cuerpo de prensa de la Casa Rosada -el equivalente argentino de la Casa Blanca- marcó la última escalada en una amplia campaña contra los medios de comunicación que se ha convertido en un sello distintivo de su mandato, al igual que para su aliado ideológico y compañero adversario de los medios de comunicación, el presidente estadounidense Donald Trump.

“Es la culminación del desprecio del gobierno por el periodismo y su valor en una democracia”, dijo Fernando Stanich, presidente del Foro de Periodismo Argentino, un grupo profesional.

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En un país que durante mucho tiempo se ha enorgullecido de contar con medios de comunicación libres y dinámicos, defensores de los derechos humanos y legisladores de todo el espectro político denunciaron la medida como un ataque a la prensa sin precedentes desde el final de la dictadura militar argentina en 1983.

“Argentina sigue siendo una democracia, pero éstas son las acciones de un autócrata”, declaró Cristina Zahar, coordinadora para América Latina del Comité para la Protección de los Periodistas, un grupo de vigilancia. “Un autócrata que intenta cercenar la libertad de prensa, que intenta impedir que los periodistas informen y mantengan informada a la sociedad sobre asuntos de interés público”.

“No odiamos lo suficiente a los periodistas”

El portavoz de Milei, Javier Lanari, dijo el jueves que el Gobierno había bloqueado el acceso de la prensa “como medida preventiva” después de que un canal de televisión local difundiera imágenes filmadas con gafas inteligentes desde el interior de la Casa Rosada, supuestamente sin autorización.

Las autoridades a cargo de la seguridad de la Casa Rosada demandaron a la cadena Todo Noticias, dijo Lanari, acusándola de “espionaje ilegal.” No respondió a una solicitud de más comentarios.

En su programa del domingo, Luciana Geuna, una de las periodistas de Todo Noticias, dijo que habían notificado con anticipación a los funcionarios de prensa sobre sus planes de filmación. Geuna dijo que la filmación mostraba partes de la Casa Rosada de fácil acceso que ya habían sido mostradas en televisión anteriormente.

En la campaña electoral de 2023, el estilo descarado de Milei y su propensión al lenguaje provocador consolidaron su estatus de outsider, provocando comparaciones con Trump y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y ayudando a impulsar al excomentarista de televisión al cargo más alto de la nación con la promesa de recortar el gasto estatal.

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Lejos de moderar su retórica a los dos años de mandato, Milei ha intensificado sus ataques a los medios de comunicación.

En sólo cuatro días de este mes, Milei, un ávido usuario de X, escribió 86 mensajes burlándose e insultando a periodistas, según un análisis de su feed entre el 2 y el 5 de abril realizado por el destacado diario argentino La Nación. Milei volvió a compartir 874 de esos ataques en ese tiempo, incluido un post en el que pedía que designara a la prensa como organización terrorista y muchos otros con insinuaciones sexuales.

La mayoría de sus mensajes sobre los medios de comunicación incluyen su eslogan característico: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, y afirma que el 95% de los periodistas son delincuentes. A menudo señala a determinados reporteros críticos con su administración con epítetos que van desde “sucio operativo” a “basura humana”.

Mientras su Gobierno retiraba las credenciales de prensa a los cerca de 60 reporteros que cubrían la Casa Rosada el jueves, Milei se lanzó a una furiosa ola de publicaciones: “Escoria asquerosa, ¿qué tal si intentan parar las mentiras?”, escribió. “Ah, me olvidaba, ustedes son unos corruptos adictos enganchados al dinero de la publicidad y las coimas”.

Trump, en su primer mandato, se refirió a los periodistas como el " enemigo del pueblo".

Los medios sociales por encima de los tradicionales

Milei no ha dado ni una sola rueda de prensa como presidente. Prefiere difundir su mensaje a través de eslóganes y memes generados por inteligencia artificial, una tendencia que comparte con su homólogo estadounidense. Rara vez concede entrevistas a medios de comunicación establecidos, pero aparece con frecuencia en programas de radio de personas influyentes de derechas.

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Ha promovido a provocadores de las redes sociales a puestos de gobierno y movilizado a una nueva generación de activistas digitales para arremeter contra los medios de comunicación tradicionales, a los que acusa de inclinarse a la izquierda.

“Cuando contrata a personas influyentes para trabajar en la presidencia, es como decirles: ‘Vosotros, los periodistas, ya no importáis’”, afirma Zahar. “De repente, todo el mundo se siente autorizado a utilizar un discurso estigmatizador contra la prensa”.

Siguiendo el ejemplo de Trump, que ha librado batallas legales con The Associated Press, The New York Times, Wall Street Journal, ABC y CBS News, Milei ha recurrido a los tribunales, presentando demandas por difamación contra al menos ocho periodistas en el último año y animando a sus aliados a hacer lo mismo.

“Los seguidores de Milei son extremadamente fanáticos. Me han acosado, me han hecho doxxing, me han arrastrado a la mediación”, dijo Alejandro Alfie, un periodista de Clarín, el periódico más importante de Argentina, que ha investigado los ejércitos de cuentas anónimas de trolls que apoyan a Milei. Alfie se enfrenta ahora a cuatro demandas por difamación interpuestas por los aliados de Milei, que reclaman una indemnización millonaria por daños y perjuicios.

“La gente dice: ‘Oh, no es real. Sólo son las redes sociales’. Pero cuando tienes a alguien diciéndote en Instagram todos los días que matará a tus hijos, es algo totalmente distinto.”

Milei también modificó una ley de registros abiertos para limitar el alcance de la información disponible públicamente y, en 2024, cerró la agencia de noticias estatal argentina Télam, acusándola de ser un portavoz propagandístico de la oposición populista de izquierdas. Desde entonces se ha transformado en una agencia de publicidad. Trump encabezó el año pasado un recorte de fondos a PBS y NPR porque no le gustaba la forma en que informaban sobre los conservadores.

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Los periodistas dicen que ser insultados y burlados por su trabajo puede conllevar riesgos en el mundo real, de nuevo, algo que se refleja en la relación entre los medios estadounidenses y Trump.

Tiempos turbulentos en la Casa Rosada

Los periodistas expulsados el jueves de la Casa Rosada dijeron que lo veían venir.

El año pasado, el Gobierno restringió los movimientos de los medios de comunicación dentro del edificio, designando ciertas alas de la Casa Rosada como prohibidas y limitando la asistencia a las sesiones informativas.

Este mes, las autoridades prohibieron a seis medios de comunicación acreditados el acceso a la Casa Rosada y a la Cámara Baja del Congreso, acusando a los periodistas de participar en actividades de desinformación respaldadas por el Kremlin. Los reporteros negaron cualquier conexión con el gobierno ruso.

Luego vino la demanda de esta semana contra los dos periodistas que captaron imágenes utilizando las gafas inteligentes Meta.

“Fue la excusa perfecta para extender el castigo a todo el cuerpo de prensa”, dijo Jaime Rosemberg, corresponsal político de La Nación, quien estuvo entre los 60 periodistas acreditados a los que se les impidió el ingreso a la Casa Rosada el jueves.

La reacción no se ha hecho esperar: un legislador de la oposición ha demandado al gobierno por la prohibición y otra docena de legisladores han solicitado una reunión urgente con altos cargos por lo que han calificado de “menoscabo institucional de la libertad de expresión”.

La prohibición llega en un momento delicado para Milei, cuya popularidad se encuentra ahora en el nivel más bajo de su presidencia, según la encuestadora AtlasIntel.

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Su campaña para eliminar la inflación crónica de Argentina se ha estancado, el desempleo ha aumentado y la economía se ha contraído. Los casos de corrupción que recuerdan a los escándalos que asolaron a la élite política que Milei se comprometió a derrocar se han sumado a sus desafíos, con su estrecho aliado y jefe de gabinete, Manuel Adorni, ahora investigado por malversación de fondos públicos.

Algunos periodistas trazan una línea divisoria entre los crecientes quebraderos de cabeza del gobierno y su escalada de ataques a los mensajeros de esas noticias.

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