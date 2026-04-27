Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Carlos III y Camila del Reino Unido aterrizan en Estados Unidos para una visita de estado de 4 días

Busca celebrar 250 años de la independencia del país norteamericano

27 de abril de 2026 - 5:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dos siglos y medio después de que las colonias americanas declararan su independencia de Gran Bretaña bajo el reinado del rey Jorge III, su descendiente, el rey Carlos III, llegó el lunes a la Casa Blanca en un momento en que las relaciones transatlánticas se encuentran tensas y la seguridad ocupa un lugar destacado.Un tiroteo ocurrido el sábado en una cena en Washington a la que asistió el presidente Donald Trump provocó una revisión de seguridad de última hora de la visita de Estado de cuatro días, destinada a celebrar el 250º aniversario de los Estados Unidos y la "relación especial" entre EE. UU. y el Reino Unido.Starmer entregó en mano la invitación del rey en el Despacho Oval cinco semanas después de que Trump volviera al cargo, en un intento muy público de ganarse el favor del presidente republicano.
1 / 13 | Carlos III y Camila del Reino Unido aterrizan en Estados Unidos para una visita de estado de 4 días. Dos siglos y medio después de que las colonias americanas declararan su independencia de Gran Bretaña bajo el reinado del rey Jorge III, su descendiente, el rey Carlos III, llegó el lunes a la Casa Blanca en un momento en que las relaciones transatlánticas se encuentran tensas y la seguridad ocupa un lugar destacado. - Rod Lamkey
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Carlos III y Camila del Reino Unido aterrizaron este lunes en Estados Unidos para dar inicio a una visita de estado de cuatro días que busca celebrar los 250 años de independencia del país norteamericano y que se produce en un momento de tirantez diplomática entre el Gobierno de Donald Trump y el Ejecutivo de Keir Starmer por la falta de apoyo de Londres en la guerra contra Irán.

RELACIONADAS

La pareja real aterrizó en la base aérea de Andrews en el estado de Maryland, a las afueras de Washington.

Carlos, vistiendo un traje azul, y Camila, vestida de rosa, fueron recibidos con una alfombra roja al bajar de su avión y escucharon a una banda militar estadounidense interpretar los himnos nacionales de ambos países.

La visita de estado llega marcada por la tirantez entre Washington y Londres, insuflada por las críticas de Trump contra el primer ministro británico, al que acusa de no haber querido dar suficiente apoyo a la ofensiva estadounidense contra Irán ni de brindar activos para intentar desbloquear el estrecho de Ormuz.

Los monarcas tienen previsto acudir hoy a la Casa Blanca para tomar el té con la pareja presidencial estadounidense, Donald y Melania Trump, que les mostrarán además el panal de abejas que la primera dama de EE.UU. ha instalado en el jardín sur de la residencia presidencial.

Mañana, ambos serán recibidos de nuevo en la Casa Blanca, que le brindará una ceremonia militar de bienvenida antes de que Carlos y Camila vuelvan a reunirse con el presidente y la primera dama, esta vez en el Despacho Oval.

Después el rey británico, en la que es su primera visita de estado a EE.UU., se dirigirá al Congreso de Estados Unidos en una sesión conjunta.

Será la primera vez que un miembro de la realeza británica se dirija al Congreso desde 1991, cuando la reina Isabel II se convirtió en la primera monarca británica en hablar ante la Cámara.

Para concluir la jornada del martes, Carlos y Camila acudirán al banquete de gala que se ofrecerá en su honor en la Casa Blanca.

El miércoles la pareja real viajará a Nueva York, donde participará, junto al alcalde Zohran Mamdani, en una ofrenda floral en el monumento para las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en el que murieron 67 británicos.

Los monarcas cerrarán su viaje visitando un parque nacional en el estado de Virginia antes de retornar a Washington, donde serán despedidos por Donald y Melania Trump el jueves.

Tags
Breaking NewsReino UnidoRey Carlos IIIEstados UnidosDonald TrumpConflicto con Irán
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: