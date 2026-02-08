Palestinos intentan cruzar entre Gaza y Egipto por el paso fronterizo de Rafah

El Cairo - Los palestinos a ambos lados del cruce entre Gaza y Egipto, que se abrió la semana pasada por primera vez desde 2024, se dirigían el domingo a la frontera con la esperanza de poder cruzar, uno de los principales requisitos para el alto el fuego respaldado por Estados Unidos. La apertura se produce cuando se espera que el primer ministro Benjamin Netanyahu viaje a Washington esta semana, aunque el principal tema de discusión será Irán, informó su oficina.

El paso fronterizo de Rafah se abrió a unos pocos palestinos en cada dirección la semana pasada, después de que Israel recuperara el cadáver del último rehén retenido en Gaza y de que varios funcionarios estadounidenses visitaran Israel para presionar a favor de la apertura. Durante los cuatro primeros días de apertura del paso, solo se permitió salir hacia Egipto a 36 palestinos que necesitaban atención médica, además de 62 acompañantes, según datos de las Naciones Unidas.

Funcionarios palestinos afirman que casi 20,000 personas de Gaza intentan salir para recibir atención médica que, según ellos, no está disponible en el territorio devastado por la guerra. Los pocos que han logrado cruzar describen retrasos y denuncias de malos tratos por parte de las fuerzas israelíes y otros grupos implicados en el cruce, entre ellos y un grupo armado palestino respaldado por Israel, Abu Shabab.

PUBLICIDAD

Un grupo de pacientes y heridos palestinos se reunieron el domingo por la mañana en el patio de un hospital de la Media Luna Roja en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, antes de dirigirse al paso fronterizo de Rafah con Egipto para recibir tratamiento en el extranjero, dijeron familiares a The Associated Press.

Amjad Abu Jedian, que resultó herido en la guerra, tenía previsto salir de Gaza para recibir tratamiento médico el primer día de la reapertura del paso fronterizo, pero ese día sólo se permitió viajar a cinco pacientes, dijo su madre, Raja Abu Jedian. Abu Jedian fue abatido por un francotirador israelí mientras construía unos baños tradicionales en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la ciudad, en julio de 2024, explicó.

El sábado, su familia recibió una llamada de la Organización Mundial de la Salud notificándoles que está incluido en el grupo que viajará el domingo, dijo.

“Queremos que se ocupen de los pacientes (durante su evacuación)”, dijo. “Queremos que el ejército israelí no los agobie”.

El servicio de defensa israelí que supervisa el funcionamiento del paso no confirmó inmediatamente la apertura.

Un grupo de palestinos también llegó el domingo por la mañana al lado egipcio del paso fronterizo de Rafah para regresar a la Franja de Gaza, informó la televisión estatal egipcia por satélite Al-Qahera News.

Los palestinos que regresaron a Gaza en los primeros días de funcionamiento del paso fronterizo describieron horas de retrasos y registros invasivos por parte de las autoridades israelíes y un grupo armado palestino respaldado por Israel, Abu Shabab. Una misión de la Unión Europea y funcionarios palestinos gestionan el paso fronterizo, e Israel tiene sus instalaciones de control a cierta distancia.

PUBLICIDAD

El paso se reabrió el 2 de febrero como parte de un frágil acuerdo de alto el fuego que puso fin a la guerra entre Israel y Hamás. En medio de la confusión en torno a la reapertura, el paso fronterizo de Rafah permaneció cerrado el viernes y el sábado.

El paso fronterizo de Rafah, esencial para los palestinos de Gaza, era el único que no controlaba Israel antes de la guerra. Israel se apoderó de la parte palestina de Rafah en mayo de 2024, aunque el tráfico a través del paso estaba fuertemente restringido incluso antes de eso.

Las restricciones negociadas por funcionarios israelíes, egipcios, palestinos e internacionales implicaban que solo se permitiría regresar a Gaza a 50 personas al día y salir a 50 pacientes médicos -con dos acompañantes por cada uno-, pero han cruzado en ambas direcciones muchas menos personas de las previstas.

___