Ataques israelíes matan a 30 palestinos, mientras el alto al fuego en Gaza avanza lentamente

Los hospitales de Gaza reportaron que ataques de Israel mataron al menos a 30 palestinos el sábado, una de las cifras más elevadas desde la entrada en vigor, en octubre, de un acuerdo destinado a frenar los combates.

Un día después de que Israel acusó a Hamás de nuevas violaciones del alto el fuego, los ataques alcanzaron zonas en toda la Franja, incluyendo un edificio residencial en la Ciudad de Gaza y una tienda de campaña en Jan Yunis, según funcionarios de los hospitales que recibieron los cadáveres.

Entre las víctimas había dos mujeres y seis niños de dos familias diferentes. Un ataque aéreo golpeó también una comisaría de policía en la Ciudad de Gaza y dejó al menos 14 fallecidos y varios heridos, explicó el director del Hospital Shifa, Mohamed Abu Selmiya.

La serie de ataques se produjo en la víspera de la apertura del cruce de Rafah, la ciudad más meridional de la Franja, en la frontera con Egipto. Todos los pasos fronterizos del territorio han estado cerrados desde el inicio de la guerra. Los palestinos ven el cruce entre Rafah y Egipto como un salvavidas para las decenas de miles de personas que necesitan tratamiento fuera del territorio, donde la mayoría de la infraestructura de salud ha sido destruida.

La apertura del paso, limitada al principio, es el primer paso importante en la segunda fase del alto el fuego mediado por Estados Unidos. La reapertura de las fronteras es uno de los retos de esta etapa, que incluye también la desmilitarización de la Franja después de casi dos décadas de gobierno de Hamás y la instauración de un nuevo ejecutivo para supervisar la reconstrucción.

Aun así, los ataques del sábado son un recordatorio de que la cifra de muertos sigue aumentando, aunque el acuerdo de alto el fuego avance lentamente.

El Hospital Nasser reportó que el operativo contra el asentamiento de tiendas de campaña provocó un incendio y mató a siete personas, incluyendo un padre, sus tres hijos y tres nietos. Por su parte, el de Shifa indicó que en el ataque del sábado por la mañana en la Ciudad de Gaza fallecieron tres niños, su tía y su abuela, y que el que alcanzó una comisaría mató al menos a 14 personas, entre agentes —cuatro de ellos mujeres—, civiles y detenidos. Además, dijo que un hombre murió en otro ataque el sábado en el lado oriental del campo de refugiados de Jabaliya.

Hamás calificó los ataques del sábado como “una nueva violación flagrante” e instó a Estados Unidos y otros países que actuaron como mediadores a presionar a Israel para que frene los ataques.

“Todos los indicadores disponibles sugieren que estamos tratando con una ‘Junta de Guerra’, no una ‘Junta de Paz’”, dijo Bassem Naim, un alto funcionario de Hamás, en una publicación en X, cuestionando la legitimidad del organismo internacional propuesto para gobernar Gaza en medio del aumento de víctimas.

El ejército de Israel, que ha lanzado operaciones contra objetivos a ambos lados de la línea amarilla contemplada en el alto el fuego, sostiene que, desde octubre, sus ataques responden a violaciones del acuerdo. En un comunicado, dijo que los ataques del sábado siguieron a lo que describió como violaciones del alto el fuego en la víspera, cuando el ejército abatió al menos a cuatro insurgentes que salían de un túnel en una zona controlada por Israel en Rafah.