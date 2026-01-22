Opinión
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Jared Kushner afirma que sin desmilitarizar a Hamas no será posible reconstruir Gaza

El yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó la nueva fase del plan de paz para Gaza

22 de enero de 2026 - 9:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kushner, al fondo, es uno de los principales asesores de Trump. (AP)
Jared Kushner, al fondo, es uno de los principales asesores de su suegro, el presidente Donald Trump.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Davos/Suiza - Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, presentó este jueves en Davos (Suiza) la nueva fase del plan de paz para Gaza y dijo que sin la desmilitarización de Hamas no podrá haber reconstrucción en ese enclave palestino.



Kushner, miembro de la junta ejecutiva fundadora del Consejo de Paz inaugurada hoy, aseguró que la paz es posible tras más de dos años de conflicto entre Hamas e Israel, y agradeció a Trump sus esfuerzos para conseguirla.

El acto fue celebrado en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, donde aseguró que se está trabajando “con el nuevo gobierno” en Gaza para la desmilitarización de los milicianos de Hamas y enfatizó que si esto no se cumple “Hamas terminará con las aspiraciones” de paz de la gente.

El yerno y consejero de Trump expuso en la ceremonia de inauguración de esa entidad una serie de diapositivas mostrando el plan maestro que la Administración estadounidense propone para Gaza, que empieza por la ciudad de Rafah (sur), y presentando cifras sobre crecimiento económico, aumento de los ingresos de los hogares o creación de empleo en un plazo de diez años, no sustentadas con informaciones públicas.

Aseguró que la ayuda está llegando a la gente en Gaza en cantidades suficientes, aunque la ONU ha señalado desde que entró en vigor el alto el fuego que la asistencia vital sigue siendo claramente insuficiente.

No obstante, Kushner insistió en que en Gaza se está haciendo “el esfuerzo humanitario más grande en una zona de guerra”.

Asimismo, destacó que el día a día del enclave será dirigido por un comité que no tendrá connotaciones políticas y que estará conformado por tecnócratas.

En el mismo acto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la ubicación de la Franja de Gaza al borde del mar y el potencial de su reconstrucción gracias a esta ubicación, que consideró única.

“En el fondo soy un agente inmobiliario, y lo más importante es la ubicación, así que dije: mirad esta ubicación junto al mar. Mirad esta preciosa propiedad, lo que podría significar para tanta gente”, afirmó Trump al cerrar la ceremonia de inauguración de la Junta de Paz que ha creado, con el apoyo de una veintena de países.

A este respecto, su yerno mencionó que en Oriente Medio no es extraño ver que se construyen ciudades para dos millones de personas (la población aproximada de Gaza) en cuestión de “dos o tres años”.

Asimismo, puso énfasis en las oportunidades de inversiones que habrá para el sector privado durante la fase de reconstrucción de Gaza.

Tras mencionar como miembros de la Junta de Paz a Egipto, Turquía, Arabia Saudí o Israel, entre otros, Kushner hizo un llamamiento a los países que participan en esta entidad a que pongan “por treinta días” de lado sus desacuerdos para trabajar juntos en favor de los pueblos de Israel y Palestina.

Franja de Gaza Jared Kushner Donald Trump Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
