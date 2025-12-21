Donald Trump se apoya en su yerno Jared Kushner para la “diplomacia difícil”

WASHINGTON - Al amanecer del segundo mandato del presidente Donald Trump, una figura clave de su primera administración se mantuvo al margen, contenta con centrarse en sus intereses empresariales personales y no retomar un papel formal en el gobierno.

Ahora, casi un año después de Trump 2.0, el yerno de Trump, Jared Kushner, ha vuelto al redil de la política exterior y está asumiendo un papel más importante en las delicadas negociaciones de paz. Inicialmente, las conversaciones habían sido dirigidas casi en solitario por el enviado especial Steve Witkoff, un magnate inmobiliario que no tenía experiencia gubernamental antes de este año.

El cambio refleja la sensación entre el círculo íntimo de Trump de que Kushner, que tiene experiencia diplomática, complementa el estilo negociador de Witkoff y puede salvar diferencias aparentemente insolubles para cerrar un acuerdo, según varios funcionarios actuales y anteriores de la administración que, como otros, hablaron bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas.

Ese papel se puso de manifiesto este fin de semana, cuando Kushner y Witkoff recibieron en Miami al negociador ruso Kirill Dmitriev para mantener conversaciones sobre las últimas propuestas para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y también se reunieron con funcionarios turcos y qataríes para hablar de la frágil tregua entre Israel y Hamás en Gaza, mientras buscan aplicar la segunda fase del plan de alto el fuego de Trump.

La larga sesión del sábado con Dimitriev siguió a varias semanas de diplomacia itinerante, en las que Witkoff y Kushner se reunieron recientemente con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú y con diplomáticos ucranianos y europeos en Alemania. Los enviados estadounidenses tenían previsto mantener nuevas conversaciones con Dimitriev el domingo, según un funcionario de la Casa Blanca.

Kushner y Witkoff emplean estilos opuestos

Witkoff, un viejo amigo de Trump, es visto por algunos dentro de la administración como un personaje sobredimensionado que ha viajado por el mundo para negociaciones diplomáticas en su jet privado y no pierde la oportunidad de elogiar públicamente al presidente por su perspicacia en política exterior, dicen los funcionarios.

Kushner tiene sus propios y complicados intereses comerciales en Oriente Medio y una perspectiva a veces transaccional de la diplomacia que ha angustiado a algunos funcionarios en capitales europeas, dijo un diplomático occidental.

Aun así, Kushner es visto como un negociador más creíble que Witkoff, a quien muchos funcionarios ucranianos y europeos consideran excesivamente deferente con los intereses rusos durante la guerra que comenzó con la invasión de Moscú en febrero de 2022, dijo el diplomático.

“Kushner tiene un poco más de trayectoria desde la primera administración”, dijo Ian Kelly, un diplomático de carrera retirado y ex embajador de Estados Unidos en Georgia que ahora enseña diplomacia en la Universidad Northwestern. Kelly subrayó, sin embargo, que el jurado aún está deliberando sobre la intervención de Kushner.

Trump considera a Kushner un “miembro de confianza de la familia y un asesor de talento” que ha desempeñado un papel fundamental en algunos de sus mayores éxitos en política exterior, dijo la vicesecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly.

Trump y Witkoff “a menudo buscan la opinión del señor Kushner dada su experiencia en negociaciones complejas, y el señor Kushner ha sido generoso al prestar su valiosa experiencia cuando se le ha pedido”, añadió Kelly.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, calificó a Kushner de “negociador de clase mundial”. Pigott señaló que el secretario de Estado Marco Rubio está agradecido por la “voluntad de Kushner de servir a nuestro país y ayudar al presidente Trump a resolver algunos de los desafíos más complejos del mundo.”

En una entrevista con “60 Minutes” de CBS en octubre, Kushner habló sobre su enfoque poco convencional de la diplomacia.

“Me formé en política exterior realmente en el primer mandato del presidente Trump al ver a un presidente outsider llegar a Washington con una escuela de política exterior diferente a la que se había llevado durante los 20 o 30 años anteriores”, dijo.

Pero algunos demócratas y grupos de supervisión del gobierno han expresado su escepticismo sobre el papel de Kushner en la configuración de las políticas de la administración en Oriente Medio mientras gestiona miles de millones de dólares en inversiones, incluidas las de los fondos soberanos de Arabia Saudí y Qatar a través de su firma, Affinity Partners.

Del mismo modo, Witkoff ha sido objeto de escrutinio por sus profundos vínculos empresariales y los de su familia con países del Golfo. El año pasado, Witkoff se asoció con miembros de la familia de Trump para lanzar una empresa de criptomoneda, World Liberty Financial, que recibió una inversión de 2.000 millones de dólares de un fondo de riqueza controlado por los Emiratos Árabes Unidos.

“Lo que la gente llama conflictos de intereses, Steve y yo lo llamamos experiencia y relaciones de confianza que tenemos en todo el mundo”, dijo Kushner, que no cobra un sueldo de la Casa Blanca por su papel de asesor.

El abogado de la Casa Blanca, David Warrington, dijo en un comunicado que los esfuerzos de Kushner para Trump “se llevan a cabo en pleno cumplimiento de la ley.”

“Dado que Jared Kushner fue una parte crítica de los esfuerzos que condujeron a los históricos Acuerdos de Abraham y otros éxitos diplomáticos en la primera Administración Trump, el Presidente pidió al Sr. Kushner que estuviera disponible cuando el Presidente se involucre en esfuerzos similares para llevar la paz al mundo”, dijo Warrington en un comunicado refiriéndose al esfuerzo del primer mandato de Trump. Kushner que estuviera disponible cuando el Presidente se involucre en esfuerzos similares para llevar la paz al mundo", dijo Warrington en un comunicado, refiriéndose al esfuerzo del primer mandato de Trump que normalizó las relaciones entre Israel y varias naciones árabes. “El señor Kushner ha aceptado hacerlo en su calidad de ciudadano privado”.

Kelly y otros veteranos de los encuentros diplomáticos de Estados Unidos con los rusos a lo largo de muchos años también son escépticos sobre la capacidad de Kushner para asegurar un acuerdo entre Rusia y Ucrania porque Witkoff técnicamente sigue al frente.

“No veo que el enfoque de Witkoff vaya a funcionar”, dijo Kelly. “No entiende bien a los rusos. Malinterpreta lo que dicen e informa de los malentendidos a Washington y a los europeos”.

“Parece que tienen la idea de que la clave mágica es el dinero: inversión y desarrollo”, dijo Kelly. “Pero a estos tipos no les importa eso, no son inmobiliarios salvo en el sentido de que quieren el terreno y punto”.

Kushner estuvo fuera de los focos hasta que dejó de estarlo

Durante la primera mitad del año, Kushner se mantuvo alejado de los focos, incluso mientras presionaba, sin éxito en algunos casos, para instalar a algunos antiguos asociados -aquellos con los que trabajó en la negociación de los Acuerdos de Abraham- en papeles de poder en la nueva administración, según los funcionarios actuales y anteriores de la administración.

Kushner había dicho a Trump y a otros que, aunque no se incorporaría a la Casa Blanca en su segundo mandato, estaba dispuesto a ofrecer su asesoramiento si así se deseaba. Ese es un papel que también desempeñó en algunas ocasiones durante los años de Biden, cuando la administración demócrata intentó, sin éxito, ampliar los Acuerdos de Abraham.

Aunque Kushner siguió siendo una caja de resonancia informal para Trump y los principales asesores, se resistió a involucrarse directamente, incluso cuando el presidente amplió sus actividades de pacificación, hasta que quedó claro para él y otros que el trabajo podría ser demasiado para que Witkoff lo sellara por su cuenta, dijeron los funcionarios.

Cuando los esfuerzos de Trump por forjar un acuerdo para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza flaquearon durante el verano, Kushner entró en escena, aprovechando su experiencia y sus contactos en la negociación de los Acuerdos de Abraham para ayudar a Witkoff a impulsar el plan de Trump hasta el final.

Acordado a finales de septiembre tras frenéticas conversaciones en torno a la Asamblea General anual de la ONU, el plan de 20 puntos es todavía un trabajo en curso, pero su aplicación está siendo coordinada por Kushner y numerosos miembros de su equipo de los Acuerdos de Abraham.

“Siempre traemos a Jared cuando queremos cerrar ese acuerdo”, dijo Trump al Parlamento de Israel, la Knesset, poco después del acuerdo. “Necesitamos ese cerebro en ocasiones”.

Tan pronto como el plan de Gaza estuviera finalizado, Kushner dijo que regresaría a su familia y a su trabajo diario en Miami, donde dirige una empresa multimillonaria de capital privado. Su participación en la pacificación de alto riesgo era sólo temporal, dijo Kushner, bromeando que su esposa, Ivanka, podría cambiar las cerraduras si no llegaba a casa pronto.

“Voy a intentar ayudar a ponerlo en marcha, y luego espero volver a mi vida normal”, dijo Kushner en octubre.

Pero pocas semanas después de dirigir el alto el fuego en Gaza, Trump recurrió de nuevo a su cuñado para que se sumergiera en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Llevaban meses estancados, pese a los persistentes esfuerzos de la Casa Blanca por atraer a Putin y al ucraniano Volodymyr Zelenskyy hacia un acuerdo.

