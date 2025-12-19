Opinión
Últimas Noticias
Juez evalúa reclamo de Donald Trump de inmunidad ante demandas civiles por ataque al Capitolio

Los abogados del presidente rgumentan que su conducta antes del 6 de enero y el día del motín está protegida

19 de diciembre de 2025 - 3:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El asalto al Capitolio. (Jose Luis Magana)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los abogados del presidente Donald Trump instaron el viernes a un juez federal a dictaminar que Trump tiene derecho a inmunidad presidencial frente a las demandas civiles que lo acusan de instigar el asalto al Capitolio para detener la certificación de los resultados de las elecciones de 2020.

El juez Amit Mehta no emitió un fallo desde el estrado después de escuchar los argumentos de los abogados de Trump y de los abogados de congresistas demócratas que demandaron al presidente republicano y a sus aliados por el ataque del 6 de enero de 2021.

Trump habló ante una multitud cerca de la Casa Blanca antes de que el ataque de la multitud interrumpiera la sesión conjunta del Congreso para certificar la victoria electoral del presidente demócrata Joe Biden.

Los abogados de Trump argumentan que su conducta antes del 6 de enero y el día del motín está protegida por la inmunidad presidencial porque actuaba en su capacidad oficial.

“El objetivo completo de la inmunidad es darle al presidente claridad para hablar en el momento como comandante en jefe”, declaró el abogado de Trump, Joshua Halpern, al juez.

Los abogados de los legisladores argumentan que Trump no puede probar que actuaba completamente en su capacidad oficial en lugar de como un individuo privado en busca de un cargo. Y la Corte Suprema ha sostenido que la conducta en busca de un cargo queda fuera del alcance de la inmunidad presidencial, sostienen.

“El presidente Trump tiene la carga de la prueba aquí”, indicó el abogado de los demandantes, Joseph Sellers. “Sostenemos que no ha llegado ni remotamente a satisfacer esa carga”.

Al final de la audiencia del viernes, Mehta señaló que los argumentos le dieron “mucho en qué pensar” y que dictaminaría “tan pronto como podamos”.

El representante Bennie Thompson, un demócrata de Mississippi que presidió el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, demandó a Trump, a su abogado personal Rudolph Giuliani y a miembros de los grupos extremistas Proud Boys y Oath Keepers por el motín. Otros demócratas se unieron posteriormente al litigio.

Las demandas civiles sobrevivieron al amplio acto de clemencia de Trump en el primer día de su segundo mandato, cuando indultó, conmutó sentencias de prisión y ordenó anular más de 1,500 casos penales derivados del asedio al Capitolio. Más de 100 policías resultaron heridos en el episodio.

Halpern apuntó que la inmunidad permite al presidente actuar “con audacia y sin miedo”.

“La inmunidad existe para proteger las prerrogativas del presidente”, afirmó.

Los abogados de los demandantes argumentan que el contexto y las circunstancias de las declaraciones del presidente el 6 de enero —no solo el contenido de sus palabras— son clave para establecer si es inmune a la responsabilidad.

“Tienes que mirar lo que sucedió antes del 6 de enero”, dijo Sellers.

