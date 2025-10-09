Opinión
9 de octubre de 2025
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ejército israelí prepara “defensas sólidas”: se alista para cualquier escenario en la Franja de Gaza

Los militares seguirán desplegados “de acuerdo con las directrices del estamento político y las etapas del acuerdo”

9 de octubre de 2025 - 8:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ordenó en la madrugada de este jueves al Ejército que prepare “defensas sólidas”. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Jerusalén - El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ordenó en la madrugada de este jueves al Ejército que prepare “defensas sólidas” y esté listo para cualquier escenario de cara a la aplicación del alto el fuego pactado entre el grupo islamista Hamas e Israel esta noche.

“Durante una evaluación de la situación realizada durante la noche, el Jefe del Estado Mayor ordenó a todas las fuerzas, tanto en el frente como en la retaguardia, que prepararan defensas sólidas y estuvieran listas para cualquier escenario”, recogió un comunicado de las fuerzas armadas.

Zamir también ordenó a las fuerzas armadas que se preparen para el proceso para retornar los 48 rehenes aún cautivos en Gaza a territorio israelí. Según las autoridades nacionales, unos 20 siguen con vida.

El Ejército mantendrá sus fuerzas desplegadas “de acuerdo con las directrices del estamento político y las etapas del acuerdo”, recoge el comunicado.

La propuesta de tregua del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recoge que el Ejército israelí deberá hacer una primera retirada de Gaza hasta la “línea amarilla” para permitir a Hamás localizar a los cautivos, según el diario israelí Haaretz.

Esta línea amarilla permitiría al Ejército seguir en Gaza en un perímetro con una profundidad de entre 1,5 kilómetros (en su zona más estrecha) y 6,5 (en la más amplia) desde la frontera entre Israel y la Franja. Las tropas continuarían en cerca de la mitad del territorio gazatí.

A cambio de la liberación de los rehenes que se producirá el lunes, según Trump, Israel deberá liberar a unos 1,950 prisioneros palestinos. De ellos, unos 250 serán condenados a cadenas perpetuas en cárceles israelíes, mientras que 1,700 serán personas que fueron detenidas en Gaza durante la ofensiva.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que su Gobierno ratificará el acuerdo este mismo jueves.

Israel Franja de Gaza Jerusalén Guerras Conflicto palestino israelí
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
