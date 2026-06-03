Josh Turek gana la nominación demócrata al Senado de Estados Unidos

El representante estatal de Iowa Josh Turek ganó el martes las primarias demócratas para el Senado de Estados Unidos y a continuación intentará cambiar el escaño que actualmente ocupa la senadora republicana Joni Ernst, que se jubila.

En una de las últimas primarias al Senado competitivas del partido en el país, Turek derrotó al senador estatal Zach Wahls por la nominación.

Turek se enfrentará a una defensa republicana a ultranza del escaño de la senadora Joni Ernst, que el Partido Republicano considera fundamental para mantener su mayoría en el Senado. Es una de las muchas carreras competitivas en Iowa que atraen el interés nacional, incluida la Casa Blanca. El presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance han visitado el estado este año para apuntalar el entusiasmo republicano.

La representante estadounidense Ashley Hinson, respaldada por Trump y los líderes republicanos, se aseguró la nominación del GOP para el Senado. Derrotó al ex senador estatal Jim Carlin.

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Los demócratas tienen la esperanza de que los altos precios, la pérdida de puestos de trabajo en el sector manufacturero, el cierre de centros de salud y una economía agrícola en dificultades ayudarán al partido a desmantelar la delegación federal del Partido Republicano y la trifecta republicana en el Congreso. A la cabeza de la candidatura está el auditor del estado, Rob Sand, candidato a gobernador y único demócrata que ocupa actualmente un cargo estatal. Sand, que no tiene oposición en las primarias demócratas, ha sido capaz de perfeccionar su mensaje moderado, recordar a los votantes su educación rural y amasar un fondo de campaña de 18 millones de dólares.

Los republicanos, por su parte, deben cerrar el martes la puerta a unas primarias a cinco bandas para elegir al candidato que sustituya a la gobernadora saliente Kim Reynolds.

Las urnas cerraron en Iowa a las 8:00 p.m. hora local.

Tensas primarias al Senado entre el establishment demócrata y la elegibilidad

Aunque muchos votantes consideraban que Turek y Wahls estaban muy alineados en posiciones demócratas clave, Turek se impuso para convencer a los votantes de que es mejor enfrentarse a Hinson.

Turek, relativamente recién llegado a un cargo electo, se apoyó en su experiencia haciendo campaña y ganando en un distrito rojo de la Cámara de Representantes estatal, ganado por Trump, como prueba de que podría atraer a los votantes republicanos independientes y moderados en noviembre. Jugó profesionalmente al baloncesto en silla de ruedas en Europa y compitió con Estados Unidos en cuatro Juegos Paralímpicos, uno de ellos en 2021. Ganó su escaño en la Cámara de Representantes en 2022.

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Los demócratas de Des Moines estallaron en vítores y empezaron a ondear los carteles de la campaña de Turek, con su característica medalla de oro paralímpica, después de que se diera por concluida la carrera. Turek dijo en un comunicado que estaba “profundamente agradecido”.

“Esta campaña siempre se ha tratado de tener un senador de Iowa que luche por la gente de Iowa, no por los multimillonarios o las grandes corporaciones”, dijo. “Así que desde ahora hasta noviembre, doy la bienvenida a todos los habitantes de Iowa -demócratas, republicanos e independientes por igual- para que se unan a nuestro equipo. Juntos podemos cambiar nuestro estado y cambiar nuestro país”.

Turek se definió a sí mismo como un perdedor cuando se presentó el pasado agosto y la semana pasada dijo que sigue pensando así de su campaña, especialmente contra Hinson. Sin embargo, una avalancha de apoyos externos y de Washington le impulsó en la recta final. Una operación política demócrata gastó millones de dólares para cubrir las ondas, las redes sociales y los buzones. Es probable que VoteVets invierta más en las elecciones generales.

Organizaciones políticas afiliadas al senador Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, y a Kirsten Gillibrand, que preside la campaña demócrata en el Senado, han contribuido al comité de campaña de Turek.

Wahls criticó el gasto masivo de dinero en efectivo para Turek como influencia de iniciados en la carrera e hizo de su oposición a Schumer como líder del partido un principio definitorio de su campaña. Criticó un manual costero que no funciona en Iowa.

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Mientras los demócratas tratan de recuperar el control del Senado, Iowa era uno de los últimos estados del mapa donde los candidatos siguen luchando por ser el nominado del partido. El brazo de la campaña senatorial del Partido Republicano ha comprometido 29 millones de dólares para ayudar a Hinson, que actualmente representa al noreste de Iowa en el Congreso.

La campaña de Hinson pasó inmediatamente al ataque contra Turek, criticando lo que llamó su “historial radical” y su apoyo de Schumer.

“Chuck Schumer está en la papeleta electoral en Iowa - se hace llamar Josh Turek”, dijo la campaña.

El Partido Republicano se disputa el puesto de gobernador

Cinco republicanos se presentan a las primarias para sustituir a Reynolds, que renunció a una tercera candidatura. El candidato se enfrentará a un bien financiado Sand.

Los candidatos son el representante federal Randy Feenstra, el representante estatal Eddie Andrews, el empresario y ex director político conservador Zach Lahn, el ex representante estatal Brad Sherman y el ex director del Departamento de Servicios Administrativos del estado Adam Steen.

Trump respaldó a Feenstra el viernes, diciendo que “¡Randy es MAGA hasta el final!”.

Si ningún candidato obtiene al menos el 35% de los votantes de las primarias republicanas, el candidato se elegiría en una convención estatal del partido, prevista para el 13 de junio.

Mientras que los republicanos celebran los años de progreso bajo Reynolds, las primarias han desenterrado puntos de fricción sobre el desarrollo económico, la política fiscal y los derechos de propiedad, así como la relación entre la calidad del agua del estado, las prácticas de conservación agrícola y el aumento de las tasas de cáncer.

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Primarias en escaños específicos del Congreso

La congresista republicana Mariannette Miller-Meeks, respaldada por Trump, se enfrenta de nuevo al desafío del empresario David Pautsch, que obtuvo el 44% de los votos contra la actual congresista en las primarias de 2024. La tres veces candidata demócrata Christina Bohannan, que se quedó a unos 800 votos de desbancar a Miller-Meeks en las últimas elecciones, ganó la nominación de su partido en el distrito, imponiéndose a su oponente en las primarias, el candidato primerizo Travis Terrell.