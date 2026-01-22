Ejército de Israel mata a 11 palestinos en la Franja de Gaza, incluidos tres periodistas y dos niños

Las fuerzas armadas israelíes mataron el miércoles a por lo menos 11 palestinos en la Franja de Gaza, incluidos dos niños de 13 años, tres periodistas y una mujer, informaron los hospitales en el territorio palestino, lo que representa uno de los días más mortíferos desde que el alto al fuego entre Hamás e Israel entró en vigor en octubre.

Entre los muertos se encontraban tres periodistas palestinos que fueron atacados mientras filmaban cerca de un campamento de desplazados en el centro de Gaza, indicó un funcionario del campamento. El ejército israelí informó que atacó después de que detectó a personas que operaban un dron que representaba una amenaza para sus tropas.

Los dos menores murieron en incidentes separados. En un ataque, un niño de 13 años, su padre y un hombre de 22 años fueron asesinados con drones israelíes en el lado este del campo de refugiados central de Bureij, según funcionarios del Hospital Mártires de Al-Aqsa en la ciudad central de Deir al-Balah, que recibió los cuerpos.

No estaba claro si habían cruzado a áreas controladas por Israel.

Aumentan las muertes en el territorio palestino

El otro niño de 13 años murió al ser baleado por soldados israelíes en la ciudad oriental de Bani Suheila, informó el Hospital Nasser después de recibir el cuerpo. En un video que circula en internet, se ve al padre de Moatsem al-Sharafy llorando sobre el cuerpo de su hijo.

La madre del niño, Safaa al-Sharafy, dijo a The Associated Press que el niño salió a recoger leña para que ella pudiera cocinar.

“Salió por la mañana, con hambre”, expresó la madre con lágrimas corriendo por sus mejillas. “Me dijo que iría rápido y volvería”.

Más tarde el miércoles, Israel atacó un vehículo que transportaba a los tres periodistas palestinos que estaban filmando un campamento de desplazados recién establecido y gestionado por un comité del gobierno egipcio, dijo Mohammed Mansour, portavoz del comité.

Mansour afirmó que los periodistas estaban documentando el trabajo del comité en el campamento recién establecido en el área de Netzarim, en el centro de Gaza. Dijo que el ataque se registró a unas 3 millas del área controlada por Israel.

Afirmó que el ejército israelí sabía que el vehículo pertenecía al comité egipcio. Imágenes de video mostraron el vehículo carbonizado y destruido al borde del camino, con humo aún saliendo de los restos.

Uno de los periodistas muertos, Abdul Raouf Shaat, era un colaborador regular de Agence France-Presse (AFP), pero no estaba en una asignación para la agencia de noticias en el momento del ataque, dijo AFP.

“Abdul era muy querido por el equipo de AFP que cubre Gaza. Lo recuerdan como un colega de buen corazón”, expresó la agencia de noticias en un comunicado que exigió una investigación completa sobre su muerte.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas, más de 200 periodistas y trabajadores de medios palestinos han sido asesinados en Gaza desde que comenzó la guerra en 2023, entre los cuales se encuentra Mariam Dagga, quien trabajaba para AP y otras organizaciones de noticias.

Casi cinco meses después de los ataques en los que murieron Dagga y otros cuatro periodistas, el ejército israelí dice que continúa investigando.

Excepto por escasas visitas guiadas, Israel ha prohibido la entrada de periodistas internacionales para cubrir la guerra. Las organizaciones de noticias dependen en gran medida de periodistas palestinos en Gaza, así como de residentes, para mostrar lo que está sucediendo.

Funcionarios del Hospital Nasser también dijeron el miércoles que recibieron el cuerpo de una mujer palestina baleada por militares israelíes en el área de Muwasi, de la ciudad sureña de Jan Yunis.

En otro ataque, tres hermanos murieron cuando tanques israelíes atacaron el campamento de Bureij, según el Hospital Mártires de Al-Aqsa, adonde fueron llevados los cuerpos.

Más de 470 palestinos han sido asesinados por Israel desde que el alto al fuego entró en vigor el 10 de octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza. Al menos 77 han sido asesinados por soldados israelíes cerca de una línea de alto el fuego que divide el territorio entre áreas controladas por Israel y la mayoría de la población palestina de Gaza, dice el ministerio.

El ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros detallados de bajas que en general son consideradas confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

Ataques en el Líbano

La fuerza aérea de Israel bombardeó el miércoles diversos sitios en el sur del Líbano que, según dijo, eran utilizados por la milicia de Hezbollah para almacenar armas, y también otros sitios a lo largo de la frontera de Líbano con Siria donde —afirmó— se estaban contrabandeando armas.

El ejército israelí dijo que atacó cuatro cruces fronterizos en la región nororiental de Hermel, en Líbano.

Anteriormente, atacó instalaciones de almacenamiento de armas en tres aldeas en el sur del Líbano. El ministerio de salud de Líbano dijo que 19 personas, incluidos periodistas, resultaron heridas en la aldea sureña de Qennarit, al sur de la ciudad portuaria de Sidón.

Funcionarios libaneses condenaron los ataques israelíes, que el presidente Joseph Aoun calificó de “agresión sistemática”.

Además, ataques con drones contra autos en las aldeas de Bazouriyeh y Zahrani mataron a dos personas, según la Agencia Nacional de Noticias.

Israel ha realizado ataques militares casi a diario desde que hace más de un año un alto el fuego puso fin a la guerra de 14 meses entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah. El acuerdo incluía una promesa libanesa de desarmar a las milicias, lo que según Israel no se ha cumplido.

El clamor de una madre israelí

La primera fase de la tregua de octubre que pausó dos años de guerra entre Israel y Hamás se centró en el retorno de todos los cautivos en Gaza a cambio de la liberación de cientos de palestinos encarcelados por Israel y una retirada parcial de las fuerzas israelíes en Gaza.

Los cuerpos de todos los cautivos han sido devueltos a Israel, excepto uno. Ran Gvili, un policía israelí de 24 años, murió mientras combatía a miembros de Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Sus familiares volvieron a pedir el miércoles al gobierno y al presidente estadounidense Donald Trump que garanticen la liberación de sus restos.