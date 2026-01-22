Opinión
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Secuestran a la creadora de contenido mexicana “La Nicholette” en Sinaloa

El secuestro quedó registrado por la cámara de seguridad de la camioneta de la joven

22 de enero de 2026 - 8:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La creadora de contenido conocida como ‘La Nicholette’, también llamada ‘La Muchacha del Salado’, quedó secuestrada la tarde del martes. (Instagram)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad de México- La creadora de contenido conocida como “La Nicholette”, también llamada “La Muchacha del Salado”, fue secuestrada la tarde del martes en Isla Musalá, una de las zonas residenciales más exclusivas de Culiacán, capital del norteño estado de Sinaloa, según informaron medios locales este miércoles.

RELACIONADAS

El secuestro quedó registrado por la cámara de seguridad de la camioneta de la joven, una Tesla Cybertruck color lila abandonada en el sitio.

En el vídeo, difundido en redes sociales, se observa a un joven con el rostro cubierto y con un arma larga impedir que la influencer suba a su vehículo, mientras otro sujeto la obliga a ingresar a un sedán blanco, presuntamente un Toyota Corolla de modelo antiguo.

El cartel de Sinaloa es una de las organizaciones delictivas mexicanas más poderosas y ha sido liderada por Ismael "el Mayo" Zambada y Joaquín "el Chapo" Guzmán (en la foto). (EFE)
El cartel de Sinaloa es una de las organizaciones delictivas mexicanas más poderosas y ha sido liderada por Ismael "el Mayo" Zambada y Joaquín "el Chapo" Guzmán (en la foto). (EFE)

De acuerdo con los medios, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 p.m., hora local, en el cruce de la avenida Tachichilte y la calle San Esteban, dentro del fraccionamiento Musalá.

Tras la denuncia, efectivos del Ejército mexicano y corporaciones policiales desplegaron un operativo en la zona.

La desaparición de la influencer ha generado inquietud en redes sociales y en la comunidad local, especialmente por la difusión del vídeo y la ausencia de información oficial sobre su paradero.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa ha difundido una ficha oficial de búsqueda para localizar a la joven.

La joven, identificada como Nicole Pardo, tiene 25 años y es una creadora de contenido con miles de seguidores.

En Instagram suma más de 163,000 seguidores, mientras que en TikTok cuenta con al menos 111,000. También mantiene actividad en Snapchat, Twitch, YouTube y OnlyFans, plataforma donde concentra gran parte de su contenido.

La influencer suele compartir aspectos de su vida personal, negocios, la compra de vehículos de lujo, así como su participación en eventos sociales.

Aunque reside principalmente en Culiacán, pasa temporadas en Phoenix (Arizona), donde incluso operaba una tienda en línea de gorras que, según se ha publicado, incluían referencias al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.

Su notoriedad pública creció a partir de un corrido titulado “La Muchacha del Salado”, popularizado en 2023 por el Grupo Arriesgado, que acumula más de 23 millones de reproducciones en YouTube y que hace referencias a su personaje público.

El caso ocurre en un contexto de escalada de violencia contra las mujeres en Sinaloa. En lo que va de enero, se han reportado siete asesinatos de mujeres en ese estado, de los cuales seis han sido tipificados como feminicidios, según datos locales.

Breaking NewsCártel de SinaloaSecuestrosMéxicoNarcotráfico
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
