18 de agosto de 2025
Ismael “El Mayo” Zambada, excapo del cártel de Sinaloa, se declarará culpable

Vinculado a “El Chapo” Guzmán, está acusado de ordenar torturas, planear asesinatos y manejar drogas ilícitas

18 de agosto de 2025 - 12:46 PM

"El Mayo" Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa.
Nueva York - El excapo mexicano del cártel, Ismael “El Mayo” Zambada, se declarará culpable la próxima semana en un caso de tráfico de drogas que lo acusa de ordenar torturas, planear asesinatos e inundar Estados Unidos con cocaína, heroína y otras drogas ilícitas.

Un juez federal de Brooklyn programó el lunes una audiencia de cambio de declaración para el 25 de agosto para Zambada, un líder desde hace mucho tiempo del cártel de Sinaloa de México. El hecho se produce dos semanas después de que los fiscales federales dijeran que no buscarían la pena de muerte contra él.

Zambada, de 77 años, se declaró inocente el año pasado de tráfico de drogas y cargos relacionados, incluidos delitos de armas y lavado de dinero.

Bajo el liderazgo de Zambada y el cofundador Joaquín “El Chapo” Guzmán, alegan los fiscales, el cártel de Sinaloa evolucionó de un actor regional a la organización de tráfico de drogas más grande del mundo.

La orden del juez Brian M. Cogan el lunes no proporcionó detalles sobre la declaración de culpabilidad de Zambada y no enumeró los cargos de los que se espera que se declare culpable. El mismo juez sentenció a Guzmán a cadena perpetua tras ser declarado culpable de cargos de tráfico de drogas en 2019.

Se dejaron mensajes buscando comentarios para los abogados de Zambada. Un portavoz de la oficina del fiscal federal en Brooklyn declinó comentar.

Zambada fue arrestado en Texas el año pasado después de lo que él ha descrito como un secuestro en México.

Buscado por la policía de Estados Unidos durante más de dos décadas, fue detenido después de llegar en un avión privado a un aeropuerto de Texas con el hijo de Guzmán, Joaquín Guzmán López. Guzmán López se ha declarado inocente de cargos federales de tráfico de drogas en Chicago; su hermano, Ovidio Guzmán López, se declaró culpable el mes pasado.

Según los fiscales, Zambada presidió una operación vasta y violenta, con un arsenal de armas de grado militar, una fuerza de seguridad privada similar a un ejército y un cuerpo de “sicarios”, o sicarios, que llevaron a cabo asesinatos, secuestros y torturas. Apenas unos meses antes de su arresto, ordenó el asesinato de su propio sobrino, dijeron los fiscales.

El 5 de agosto, los fiscales le dijeron a Cogan en una carta que la fiscal general Pam Bondi les había ordenado no buscar la pena de muerte para Zambada.

Breaking NewsDrogasCártel de Sinaloa
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
