Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece tercera víctima de balacera ocurrida el mes pasado en Juana Díaz

Había estado recluido en el Centro Médico de Río Piedras recibiendo atención por las heridas

14 de junio de 2026 - 2:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena donde fueron atacados se ocuparon 23 casquillos de calibre 9 milímetros, un casquillo de calibre .40, tres proyectiles y dos plomos.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 215 asesinatos en lo que va de este año, 20 más que los 195 registrados a la misma fecha en el 2025. (david.villafane@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una tercera persona falleció como parte del saldo de un tiroteo que es investigado por la Policía desde el pasado 24 de mayo en Juana Díaz.

RELACIONADAS

Los hechos se reportaron pasadas las 6:00 p.m. en el área del estacionamiento de una farmacia, en el barrio Pastillo.

En la escena fallecieron William Enrique Santiago Colón, de 27 años y residente de Santa Isabel, y Luis Daniel Alvarado Rivera, de 18 años y residente de Juana Díaz.

Uno de los occisos fue hallado en el estacionamiento de la Farmacia Guayabal, mientras que el otro permanecía dentro de una guagua Ford, -F-150, color blanco.

Mientras, los disparos también dejaron heridas a una mujer y a un hombre, identificado como Jovanny Santiago Colón, de 28 años de edad, quien estaba recluido en el Centro Médico de Río Piedras. El informe indicaba en aquel momento que se encontraba en condición crítica.

Sin embargo, la Policía fue notificada ayer, sábado, que había fallecido.

El capitán Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, indicó que ahora esperarán por el resultado de la autopsia en el Instituto de Ciencias Forenses para la certificación de la causa de muerte.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 215 asesinatos en lo que va de este año, 20 más que los 195 registrados a la misma fecha en el 2025.

La Policía llevó a cabo un operativo para diligenciar 16 órdenes de arresto en la zona norte.El coronel Carlos Cruz, superintendente auxiliar de operaciones especiales de la Policía, indicó que las detenciones se llevaron a cabo en Arecibo y pueblos aledaños.Así uno de los detenidos fue trasladado.
1 / 6 | Operativo "Desarme II": así las autoridades diligenciaron varias órdenes de arresto. La Policía llevó a cabo un operativo para diligenciar 16 órdenes de arresto en la zona norte. - Suministrada
Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCentro MédicoInstituto de Ciencias Forenses Juana Díaz
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 14 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: