Fallece tercera víctima de balacera ocurrida el mes pasado en Juana Díaz

Una tercera persona falleció como parte del saldo de un tiroteo que es investigado por la Policía desde el pasado 24 de mayo en Juana Díaz.

Los hechos se reportaron pasadas las 6:00 p.m. en el área del estacionamiento de una farmacia, en el barrio Pastillo.

En la escena fallecieron William Enrique Santiago Colón, de 27 años y residente de Santa Isabel, y Luis Daniel Alvarado Rivera, de 18 años y residente de Juana Díaz.

Uno de los occisos fue hallado en el estacionamiento de la Farmacia Guayabal, mientras que el otro permanecía dentro de una guagua Ford, -F-150, color blanco.

Mientras, los disparos también dejaron heridas a una mujer y a un hombre, identificado como Jovanny Santiago Colón, de 28 años de edad, quien estaba recluido en el Centro Médico de Río Piedras. El informe indicaba en aquel momento que se encontraba en condición crítica.

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Sin embargo, la Policía fue notificada ayer, sábado, que había fallecido.

El capitán Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, indicó que ahora esperarán por el resultado de la autopsia en el Instituto de Ciencias Forenses para la certificación de la causa de muerte.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 215 asesinatos en lo que va de este año, 20 más que los 195 registrados a la misma fecha en el 2025.