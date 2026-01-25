Estados Unidos insta a Benjamín Netanyahu a avanzar la segunda fase de alto el fuego en Gaza

El Cairo— Los enviados estadounidenses se reunieron el sábado con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, instando a su gobierno a avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego en Gaza.

Netanyahu se reunió con el enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump y asesor para el Oriente Medio, según la oficina del primer ministro, que no dio detalles de las discusiones.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para describir las conversaciones, dijo a los periodistas que los enviados trabajan estrechamente con Netanyahu en la recuperación de los restos del último rehén en Gaza y en los próximos pasos para desmilitarizar el territorio.

Estados Unidos está ansioso por mantener en marcha el acuerdo negociado por Trump, pero Netanyahu enfrenta presión para esperar hasta que Hamas devuelva los restos del rehén.

PUBLICIDAD

La mayor señal del inicio de la segunda fase será la reapertura del cruce fronterizo entre Gaza y Egipto, llamado Rafah. Ali Shaath, el jefe del futuro gobierno tecnocrático en Gaza que se espera maneje los asuntos cotidianos, anunció el jueves que el cruce fronterizo se abrirá en ambas direcciones la próxima semana. No hubo confirmación por parte de Israel, que sólo indicó que considerará el asunto esta semana. El lado de Gaza del cruce está actualmente bajo control militar israelí.

La familia de Ran Gvili, cuyo cuerpo aún está en Gaza, instó a que se ejerza más presión sobre Hamas.

1 / 25 | De vuelta a Gaza: palestinos regresan tras alto al fuego entre Hamás e Israel. Palestinos desplazados caminan con sus pertenencias junto a edificios destruidos mientras regresan a sus hogares en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran una pausa en la guerra y la liberación de los rehenes restantes. - Jehad Alshrafi 1 / 25 De vuelta a Gaza: palestinos regresan tras alto al fuego entre Hamás e Israel Palestinos desplazados caminan con sus pertenencias junto a edificios destruidos mientras regresan a sus hogares en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran una pausa en la guerra y la liberación de los rehenes restantes. Jehad Alshrafi Compartir

“El presidente Trump mismo declaró esta semana en Davos que Hamás sabe exactamente dónde está retenido nuestro hijo”, declaró la familia el sábado. “Hamas está engañando a la comunidad internacional y se niega a devolver a nuestro hijo, el último rehén restante, lo que constituye una clara violación del acuerdo que firmó”.

Hamás declaró el miércoles que ha proporcionado “toda la información” que tiene sobre los restos de Gvili a los mediadores y acusó a Israel de obstruir los esfuerzos de búsqueda en las áreas que controla en Gaza. La tregua entró en vigor el 10 de octubre.

Egipto presiona para que se abra cruce de Rafah

El principal diplomático egipcio presionó para una apertura inmediata del cruce con el director de la nueva Junta de Paz de Trump en Gaza, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto el sábado, incluyendo la capacidad de los palestinos para entrar y salir del territorio.

El canciller egipcio Bader Abdelatty habló por teléfono con el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, el alto representante para Gaza, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. Discutieron la implementación de la segunda fase del acuerdo, incluyendo el despliegue de una fuerza internacional de monitoreo, la apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones y la retirada de las fuerzas israelíes de la franja, según el comunicado.

PUBLICIDAD

El ministro egipcio señaló que implementar la segunda fase es un “punto de entrada clave” para iniciar la reconstrucción de Gaza. El comunicado no indicó cuándo se abrirá el cruce para los viajeros y la evacuación de enfermos y heridos.

Se espera que Israel discuta la apertura del cruce de Rafah durante la reunión del gabinete el domingo.

En un comunicado el sábado, Hamas informó que una delegación se reunió en Estambul con el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia de Turquía sobre la segunda fase del alto al fuego y “el cumplimiento de los requisitos de la primera fase”.

Fin a la guerra en Gaza: así regresaron a Israel los rehenes Así transcurrió el inicio del proceso con el que se espera concluir el conflicto que se ha extendido por dos años en la Franja de Gaza.

Mueren dos en Gaza mientras buscaban leña

También el sábado, un ataque israelí mató a dos adolescentes palestinos en la Franja de Gaza, según autoridades hospitalarias. Los menores, primos de 13 y 15 años, estaban buscando leña, según el Hospital Shifa en Ciudad de Gaza, que recibió los cuerpos.

Los menores murieron en el área que el ejército israelí ha dicho que es segura para los palestinos, a unos 500 metros de la Línea Amarilla, que separa las áreas controladas por Israel en el este de Gaza del resto de la franja, relató un pariente, Arafat al-Zawara.

El ejército israelí aseguró que había atacado a varios milicianos que cruzaron la Línea Amarilla y plantaron explosivos, amenazando a las tropas. Negó que los muertos fueran menores.