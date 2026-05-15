Juez federal ordena a gobierno de Estados Unidos traer de vuelta a colombiana deportada a África

Un juez federal ha ordenado al gobierno de Donald Trump que traiga de vuelta a Estados Unidos a una mujer colombiana que fue deportada a la República Democrática del Congo pese a que la nación africana se había negado a aceptarla porque no podía atender sus necesidades médicas.

El juez de distrito Richard J. Leon dictaminó el miércoles que la deportación de Adriana María Quiroz Zapata “muy probablemente fue ilegal”.

Zapata, de 55 años, que padece diabetes y un trastorno de tiroides, “ha sido enviada a un país que se negó a aceptarla porque no pueden brindarle atención médica suficiente”, señala el fallo. “Como resultado, enfrenta un riesgo diario de complicaciones médicas, hasta e incluyendo la muerte”.

Según documentos que Zapata presentó ante el tribunal y que su abogada facilitó a The Associated Press, mientras estaba detenida comenzaron a aparecerle manchas negras en la espalda y en un pie; su piel empezó a pelarse y sus uñas se ennegrecieron. También sufre depresión, ansiedad e insomnio.

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“No está bien y sí teme que vaya a morir”, manifestó su abogada, Lauren O’Neal.

Congo no quería a Zapata, aun así, la enviaron

Zapata ingresó a Estados Unidos por la frontera sur en agosto de 2024 y quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

1 / 5 | Así las autoridades federales llevan a cabo las deportaciones de inmigrantes. Agentes del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza escoltan a personas indocumentadas a bordo de un avión en el Aeropuerto Internacional de Tucson en Arizona. En solo su primera semana en el cargo, el gobierno de Donald Trump ha detenido la llegada de refugiados, acelerado las deportaciones, enviado tropas militares a la frontera sur, eliminado reglas de larga data que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales, intentado terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y ordenado a los fiscales federales investigar a funcionarios estatales o locales que creen que están interfiriendo con sus medidas en contra de la inmigración ilegal. - Senior Airman Devlin Bishop 1 / 5 Así las autoridades federales llevan a cabo las deportaciones de inmigrantes Agentes del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza escoltan a personas indocumentadas a bordo de un avión en el Aeropuerto Internacional de Tucson en Arizona. En solo su primera semana en el cargo, el gobierno de Donald Trump ha detenido la llegada de refugiados, acelerado las deportaciones, enviado tropas militares a la frontera sur, eliminado reglas de larga data que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales, intentado terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y ordenado a los fiscales federales investigar a funcionarios estatales o locales que creen que están interfiriendo con sus medidas en contra de la inmigración ilegal. Senior Airman Devlin Bishop Compartir

Un juez determinó el año pasado que no podía ser deportada a Colombia porque podría ser torturada si regresaba. Su expareja allí tenía vínculos con la fuerza policial nacional, y la golpeó con tal brutalidad que le rompió los dientes, la apuñaló dos veces, la violó y la amenazó de muerte, afirmó Zapata en documentos judiciales.

Según los registros del tribunal, el gobierno solicitó enviarla a media docena de otros países, y todos se negaron a aceptarla. El gobierno congoleño notificó por escrito al ICE el 14 de abril que tampoco podía recibir a Zapata. Aun así, los registros muestran que, en cuestión de días, fue enviada allí.

Zapata fue una de al menos 15 personas enviadas al Congo, indicó el representante Rob Menendez, quien ha estado trabajando con ella y su familia desde hace más de un año.

Menendez comparó el caso con el de Kilmar Ábrego García, a quien el gobierno de Estados Unidos envió a una prisión en El Salvador antes de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenara que fuera devuelto a Estados Unidos.

“Tenemos que asumir que son pequeños reflejos de lo que está ocurriendo de manera más amplia”, expresó. “Esto refleja que esta administración no tiene ninguna preocupación por el debido proceso, ninguna preocupación por los derechos legales de las personas, pisotea todo nuestro sistema legal, pisotea los derechos individuales y empuja los límites y las fronteras de maneras que ni siquiera habríamos imaginado”.

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El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios.

Viviendo a puerta cerrada en Congo

Desde que fue deportada, Zapata ha vivido en un hotel en Kinshasa, la capital de Congo. O’Neal indicó que las puertas del hotel están cerradas con llave. Señaló que a Zapata y a otros deportados rara vez se les permite salir, y sólo con supervisión.

O’Neal contó que Zapata “estuvo cerca de firmar para aceptar regresar a Colombia”, y añadió que la posibilidad de ser torturada allí le parecía más soportable “porque al menos morir allí implicaría algo de tiempo en el que no sintiera tanto dolor físico”.

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Zapata, al igual que otros miles de inmigrantes, vivía legalmente en Estados Unidos a la espera de resoluciones sobre solicitudes de asilo, cuando de pronto se emitieron decretos de deportación que ordenaban expulsarlos a países con los que la mayoría no tenía vínculos.

Zapata quedó protegida de la deportación a Colombia gracias a los acuerdos internacionales sobre la tortura, pero los inmigrantes que esperan una resolución sobre sus solicitudes de asilo se han convertido en objetivos habituales de la campaña de la Casa Blanca para expulsar a un número cada vez mayor de inmigrantes. Organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que se ha ordenado la deportación de más de 15,000 solicitantes de asilo tras denegar sus solicitudes, aunque sólo se ha ejecutado una mínima parte de esas órdenes.

Se conocen pocos detalles sobre los acuerdos para aceptar a estos deportados, aunque Estados Unidos los ha firmado con varios países, entre ellos Ecuador, Honduras, Uganda, Camerún y Congo. Los grupos defensores estiman que, como máximo, se han llevado a cabo un par de cientos de deportaciones a terceros países.

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Esperanza de justicia y del regreso de Zapata

El juez, nominado por el presidente George W. Bush, ordenó al gobierno federal que traiga de vuelta a Zapata lo más rápido posible. Escribió que deben informar al tribunal sobre el estado de esa tarea para las 5 de la tarde del viernes y cada 72 horas después.

“Fue al menos un cierto nivel de justicia por lo que ha sido un proceso horrendo y roto para Adriana y su familia”, expresó Menendez.

Pero no están “celebrándolo”, añadió, ya que todavía tienen que asegurarse de que el gobierno cumpla la orden del juez y traiga de vuelta a Zapata. Le preocupan todos los casos como el de ella que se han ejecutado silenciosamente tras los muros de los centros de detención y en vuelos de deportación de los que el público aún no se ha enterado.