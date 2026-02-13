Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos gastó $40 millones en unas 300 deportaciones

Un informe demócrata reveló la información

13 de febrero de 2026 - 11:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo de un vuelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. sale del Aeropuerto Internacional King County-Boeing Field, en Seattle. (Lindsey Wasson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - El gobierno de Trump gastó al menos $40 millones para deportar a unos 300 migrantes a países que no son el suyo, ya que los funcionarios de inmigración ampliaron la práctica durante el año pasado para llevar a cabo los objetivos del presidente Donald Trump de expulsar rápidamente a los inmigrantes de Estados Unidos, según un informe compilado por el personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

RELACIONADAS

Los demócratas del panel de Relaciones Exteriores, encabezados por la senadora Jeanne Shaheen, critican en el informe la práctica de las deportaciones a terceros países como “costosa, despilfarradora y mal supervisada” y piden “un serio escrutinio de una política que ahora opera en gran medida en la oscuridad”.

El Departamento de Estado, que supervisa las negociaciones para poner en marcha los programas, ha respaldado la práctica de las deportaciones de terceros países y la ha defendido como parte de la campaña de Trump para acabar con la inmigración ilegal.

“Hemos detenido a miembros de bandas y los hemos deportado. No queremos miembros de bandas en nuestro país”, respondió el secretario de Estado Marco Rubio cuando se le preguntó por algunas de las deportaciones de terceros países en una comparecencia ante el Senado el mes pasado.

El informe, que es la primera revisión de los acuerdos por parte del Congreso, descubrió pagos a tanto alzado que oscilaban entre $4.7 y $7.5 millones a cinco países -Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palaos- para deportar a migrantes a esas naciones. El Salvador recibió a unos 250 venezolanos en marzo del año pasado, mientras que las otras naciones recibieron muchos menos deportados, entre 29 enviados a Guinea Ecuatorial y ninguno a Palaos hasta la fecha, según el informe.

Las naciones examinadas en el informe son solo una fracción del trabajo general de la administración Trump para deportar migrantes a terceros países. Según documentos internos de la administración revisados por The Associated Press, hay 47 acuerdos con terceros países en distintas fases de negociación. De ellos, 15 se han concluido y 10 están a punto de concluirse.

El 22 de enero de 2026, cuando Liam salió de su escuela y caminaba a casa con su padre, fue interceptado por agentes de ICE en medio de los operativos que realizan en el estado de Minnesota.El menor y su padre fueron detenidos en su propio vecindario y trasladados a un centro de detención en Texas, provocando una oleada de indignación y debate nacional.Liam y su padre tras ser liberados.
1 / 10 | FOTOS: El caso del niño de 5 años que fue detenido por ICE y ahora liberado . El 22 de enero de 2026, cuando Liam salió de su escuela y caminaba a casa con su padre, fue interceptado por agentes de ICE en medio de los operativos que realizan en el estado de Minnesota. - Tim Sullivan

La administración también está negociando acuerdos con países que aceptarán a solicitantes de asilo estadounidenses mientras se tramitan sus peticiones de asilo, según los documentos internos. Hay 17 que se encuentran en distintas fases de negociación, incluidos 9 que han entrado formalmente en vigor, aunque la administración afirma que los acuerdos no tienen por qué concluirse necesariamente para que las personas sean enviadas allí.

Los grupos de defensa de los inmigrantes han criticado la política de “terceros países” por considerarla una táctica temeraria que vulnera las garantías procesales y puede dejar a los deportados en países con un largo historial de violaciones de los derechos humanos y corrupción.

Durante una visita a Sudán del Sur, el personal del Comité Democrático encontró una casa cerrada con guardias armados donde se retenía a deportados, entre ellos migrantes de Vietnam y México.

Los demócratas también critican el despilfarro y la ineficacia de esta política. Detalla varios casos de migrantes deportados a un tercer país, sólo para que Estados Unidos pague después otro vuelo para devolver al migrante a su país de origen.

“En muchos casos, los inmigrantes podrían haber sido devueltos directamente a sus países de origen, evitando vuelos innecesarios y costes adicionales”, afirmó Shaheen en una declaración firmada también por los senadores demócratas Chris Coons, Tammy Duckworth, Tim Kaine, Jack Rosen y Chris Van Hollen. Chris Coons, Tammy Duckworth, Tim Kaine, Jack Rosen y Chris Van Hollen.

Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público.Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mató a tiros a una conductora en Minneapolis durante la más reciente redada migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.El incidente ocurrió en el distrito de la representante demócrata Ilhan Omar, quien calificó lo sucedido como “violencia del Estado”, no aplicación de la ley.
1 / 28 | Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria. Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. - Tom Baker

Tampoco está claro qué beneficios pueden recibir -o esperar- los países a cambio de aceptar a nacionales de terceros países.

Tras la entrada en vigor de un acuerdo el año pasado, Sudán del Sur envió a Washington una lista de peticiones que incluían el apoyo estadounidense al procesamiento de un líder de la oposición y el alivio de las sanciones impuestas a un alto funcionario acusado de desviar más de mil millones de dólares de fondos públicos, según las comunicaciones diplomáticas hechas públicas por el Departamento de Estado en enero.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Estados UnidosDeportacionesICE-HSIBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 13 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: