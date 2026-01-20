ICE arrasa en todo Estados Unidos

Washington- Un presupuesto desorbitado para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), con primas de contratación de $50,000, han aumentado las filas de aspirantes a agentes y ha convertido a esa agencia en una fuerza nacional en expansión más grande que la mayoría de los departamentos de policía de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump prometió la mayor operación de deportación masiva de la historia de Estados Unidos, pero lograr su objetivo no habría sido posible sin la financiación de la gran ley de recortes de impuestos y gastos aprobada por los republicanos en el Congreso, y está alimentando acciones de aplicación de la ley de inmigración sin precedentes en ciudades como Minneapolis y más allá.

El gran proyecto de ley del Partido Republicano está “sobrealimentando el ICE”, según un experto en presupuestos, de un modo del que los estadounidenses quizá no sean plenamente conscientes, y que no ha hecho más que empezar.

“No creo que la gente sea consciente de la magnitud del problema”, afirma Bobby Kogan, director de política presupuestaria federal del Center for American Progress y antiguo asesor de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la administración de Joe Biden.

“Estamos contemplando los CIE de una forma nunca vista”, afirmó.

Fuerza policial masiva

Cuando el presidente republicano cumple el primer año de su segundo mandato, la operación de aplicación de la ley y expulsión de inmigrantes que ha sido la piedra angular de su programa de política interior y exterior se está transformando rápidamente en otra cosa: una presencia policial nacional con miles y miles de millones de dólares en nuevos gastos a cargo de los contribuyentes estadounidenses.

La muerte a tiros de Renee Good, en Minneapolis, mostró el alarmante alcance de la nueva fuerza federalizada, desatando incesantes protestas contra los agentes de estilo militar vistos yendo puerta por puerta para encontrar y detener inmigrantes. En medio de la avalancha de oposición, Trump revivió las amenazas de invocar la Ley de Insurrección para sofocar las manifestaciones y el Ejército de Estados Unidos tiene 1.500 soldados listos para desplegarse.

Pero el propio índice de aprobación pública de Trump en materia de inmigración, uno de sus temas emblemáticos, ha bajado desde que asumió el cargo, según una encuesta de AP-NORC.

“El sentimiento de la opinión pública lo es todo”, dijo la representante demócrata Nydia Velázquez en una rueda de prensa en el Capitolio con legisladores que apoyan una ley para destituir a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Los estadounidenses están disgustados por lo que están viendo. “No firmaron para esto”, dijo.

Disminuyen cruces fronterizos

Sin duda, los cruces ilegales a Estados Unidos en la frontera con México han caído a mínimos históricos bajo Trump, un cambio notable desde hace apenas unos años, cuando la administración demócrata del presidente Biden permitió que millones de personas entraran temporalmente en Estados Unidos mientras adjudicaban sus solicitudes de permanencia.

Sin embargo, a medida que la aplicación de la ley se aleja de la frontera, el ejército de funcionarios de inmigración recién contratados que pululan por las calles de las ciudades con tácticas agresivas -en Los Ángeles, Chicago y otros lugares- es algo que no suele verse en Estados Unidos.

Se ha visto a agentes de la ley armados y enmascarados rompiendo ventanillas de coches, sacando a la gente de los vehículos y persiguiendo y tirando al suelo a otros para llevárselos, imágenes que se reproducen en interminables bucles en televisores y otras pantallas.

Y no se trata sólo del ICE. Una larga lista de organismos de apoyo, entre ellos la policía federal, estatal y local y las oficinas del sheriff, están concertando contratos de colaboración con Seguridad Nacional para llevar a cabo operaciones de control de la inmigración en comunidades de todo el país.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha advertido a los demócratas de que “no es momento de jugar” atizando la oposición a los agentes de inmigración en Minneapolis y otros lugares.

“Tienen que quitarse de en medio y permitir que las fuerzas del orden federales cumplan con su deber”, dijo Johnson en el Capitolio.

Noem ha dicho que los agentes de inmigración actúan legalmente. El departamento insiste en que su objetivo son los delincuentes, lo que los funcionarios llaman lo peor de los peores inmigrantes.

Sin embargo, los informes muestran que los agentes de inmigración también detienen por la fuerza a personas que no son delincuentes y a ciudadanos estadounidenses. El Tribunal Supremo levantó el año pasado la prohibición de utilizar únicamente la raza en las paradas de inmigración.

El mes pasado, Trump llamó “basura” a los inmigrantes somalíes, comentarios que se hicieron eco de sus objeciones pasadas a los inmigrantes de ciertos países.

La administración Trump se ha marcado el objetivo de realizar 100.000 detenciones al día, unas tres veces más de lo habitual, con un millón de deportaciones al año.

Fluye dinero del gran billete

Con el control republicano del Congreso, la destitución de Noem o de cualquier otro funcionario de Trump no es una opción política viable para los demócratas, que no parecerían tener el recuento de votos ni siquiera entre sus propias filas.

De hecho, aunque el Congreso quisiera frenar las operaciones migratorias de Trump -amenazando con cerrar el Gobierno, por ejemplo-, sería difícil detener el gasto.

Lo que Trump llamó el “gran y hermoso proyecto de ley” está esencialmente en piloto automático hasta 2029, el año en que está previsto que termine su mandato y deje el cargo.

La legislación básicamente duplicó la financiación anual de la Seguridad Nacional, añadiendo $170,000 millones que se utilizarán a lo largo de cuatro años. De esa cantidad, el ICE, que suele recibir unos $10,000 millones al año, recibió $30,000 millones para operaciones y $45,000 millones para centros de detención.

“Lo primero que me viene a la mente es que el gasto a este nivel se hace típicamente en el ejército”, dijo Kathleen Bush-Joseph, analista de políticas en el Migration Policy Institute. “Trump está militarizando la aplicación de la ley de inmigración”.

Por delante, el Congreso tendrá que considerar la financiación rutinaria de Seguridad Nacional antes del 30 de enero o arriesgarse a un cierre parcial en algunas operaciones. La versión del Partido Republicano del proyecto de ley anual proporcionaría alrededor de $ 92 mil millones para la agencia, incluyendo $ 10 mil millones para ICE. Un creciente grupo de senadores demócratas y el Caucus Progresista del Congreso están hartos. Dicen que no apoyarán fondos adicionales sin cambios significativos.

Los legisladores están estudiando diversas restricciones a las operaciones del ICE, entre ellas limitar las detenciones en las inmediaciones de hospitales, juzgados, iglesias y otros lugares sensibles y garantizar que los agentes muestren una identificación adecuada y se abstengan de llevar máscaras faciales.

“Creo que el ICE tiene que ser totalmente desmantelado”, dijo el senador Ruben Gallego, demócrata de Arizona, en la CNN durante el fin de semana.

“La gente quiere una aplicación de la ley de inmigración que persiga a los delincuentes”, dijo. Y no lo que llamó “escuadrón de matones”.

Gran gasto en marcha

Mientras tanto, Seguridad Nacional ha empezado a utilizar el nuevo dinero del que dispone. El departamento ha informado al Congreso de que ha destinado unos $58,000 millones, la mayoría de ellos, unos $37,000 millones, a la construcción del muro fronterizo, según una persona familiarizada con la evaluación privada pero no autorizada a hablar de ella.

El Departamento de Seguridad Nacional ha declarado que su campaña de reclutamiento masivo ha superado con creces su objetivo de 10,000 personas y ha incorporado a 12,000 nuevos funcionarios, lo que supone más del doble de efectivos, hasta 22,000, en cuestión de meses.