Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Congresista boricua Nellie Pou reclama garantías para que ICE no intervenga en juegos de la Copa Mundial FIFA 2026

El evento internacional se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá

12 de febrero de 2026 - 5:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La congresista boricua Nellie Pou es parte del grupo de trabajo que supervisa la seguridad de la Copa Mundial 2026. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - Los demócratas que integran el grupo de trabajo del Congreso encargado de supervisar la seguridad para la Copa Mundial de la FIFA 2026 han solicitado una audiencia para analizar si las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían poner en riesgo el éxito de los eventos que se celebrarán en Estados Unidos.

RELACIONADAS

Junto a sus colegas Eric Swalwell (California) y LaMonica McIver (Nueva Jersey), Pou envió una carta al presidente del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de la Cámara baja, el republicano Michael McCaul (Texas), en la que piden una audiencia del Congreso.

“Las operaciones descontroladas del DHS en Minneapolis y su negativa a garantizar una Copa Mundial segura y protegida, libre de operativos agresivos de ICE, ponen en peligro la seguridad del público en general, arriesgan la seguridad de los viajeros extranjeros y erosionan la reputación de Estados Unidos como anfitrión acogedor”, escribieron los demócratas de ese grupo de trabajo, liderados por la puertorriqueña Nellie Pou (Nueva Jersey).

Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense.La jornada de acción, bautizada "apagón nacional", fue convocada por organizaciones de defensa de los migrantes tras la conmoción causada por la muerte de Renee Good y Alex Pretti. Trump recurrió a Truth Social para describir a Pretti, el enfermero de 37 años abatido por disparos de agentes migratorios el 25 de enero, como un "agitador y, tal vez, insurrecto".
1 / 12 | Miles en Minnesota se lanzan a las calles en repudio a la administración de Donald Trump. Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense. - Alex Brandon

Los legisladores demócratas agregaron que “ser anfitrión de la Copa Mundial es una oportunidad generacional para demostrar a la comunidad global lo mejor de Estados Unidos, y solo tenemos una oportunidad para hacerlo bien”.

Pou subrayó que, el pasado martes, el director interino de ICE, Todd Lyons, rechazó descartar que sus agentes se acerquen a los eventos de la Copa Mundial en busca de personas que consideren inmigrantes.

“Numerosos países han emitido advertencias de viaje para quienes planean venir a Estados Unidos, y líderes dentro de la comunidad internacional del fútbol, incluido el expresidente de la FIFA, han aconsejado a aficionados internacionales evitar viajar a Estados Unidos para los partidos”, destacaron los legisladores demócratas.

Tags
FIFACopa del MundoFútbol profesionalCongreso de Estados UnidosICE-HSI
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: