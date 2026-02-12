Congresista boricua Nellie Pou reclama garantías para que ICE no intervenga en juegos de la Copa Mundial FIFA 2026
El evento internacional se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá
12 de febrero de 2026 - 5:47 PM
Washington D.C. - Los demócratas que integran el grupo de trabajo del Congreso encargado de supervisar la seguridad para la Copa Mundial de la FIFA 2026 han solicitado una audiencia para analizar si las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían poner en riesgo el éxito de los eventos que se celebrarán en Estados Unidos.
Junto a sus colegas Eric Swalwell (California) y LaMonica McIver (Nueva Jersey), Pou envió una carta al presidente del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de la Cámara baja, el republicano Michael McCaul (Texas), en la que piden una audiencia del Congreso.
“Las operaciones descontroladas del DHS en Minneapolis y su negativa a garantizar una Copa Mundial segura y protegida, libre de operativos agresivos de ICE, ponen en peligro la seguridad del público en general, arriesgan la seguridad de los viajeros extranjeros y erosionan la reputación de Estados Unidos como anfitrión acogedor”, escribieron los demócratas de ese grupo de trabajo, liderados por la puertorriqueña Nellie Pou (Nueva Jersey).
Los legisladores demócratas agregaron que “ser anfitrión de la Copa Mundial es una oportunidad generacional para demostrar a la comunidad global lo mejor de Estados Unidos, y solo tenemos una oportunidad para hacerlo bien”.
Pou subrayó que, el pasado martes, el director interino de ICE, Todd Lyons, rechazó descartar que sus agentes se acerquen a los eventos de la Copa Mundial en busca de personas que consideren inmigrantes.
“Numerosos países han emitido advertencias de viaje para quienes planean venir a Estados Unidos, y líderes dentro de la comunidad internacional del fútbol, incluido el expresidente de la FIFA, han aconsejado a aficionados internacionales evitar viajar a Estados Unidos para los partidos”, destacaron los legisladores demócratas.
