Grupos civiles lanzan alerta para que latinos no viajen a Florida en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Una coalición de grupos defensores de migrantes en Estados Unidos emitió este jueves “una alerta de viaje” simbólica para advertir a turistas internacionales, en particular latinos, del peligro que corren por las redadas migratorias y abusos si acuden a Florida para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, en inglés) lanzaron un sitio web para advertir a los fanáticos que acudan a Miami, donde habrá siete partidos, de “riesgos sin precedentes de perfilamiento racial, detención ilegal en condiciones inhumanas y violaciones a derechos humanos”.

“Florida ya no es un destino seguro para los turistas internacionales”, expresó Tessa Petit, directora ejecutiva de FLIC. “Los visitantes internacionales deben preguntarse si vale la pena, por un partido de fútbol, correr el riesgo de un secuestro o un encarcelamiento”, añadió.

La alerta se produce mientras crecen las críticas contra los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) antes del Mundial, pues el expresidente de la FIFA, Joseph Blater, sugirió la semana pasada a los aficionados mantenerse “lejos de Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

1 / 34 | Tiroteo mortal en Minneapolis: fallece hombre baleado por agentes federales durante redada migratoria. Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció. - Abbie Parr 1 / 34 Tiroteo mortal en Minneapolis: fallece hombre baleado por agentes federales durante redada migratoria Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció. Abbie Parr Compartir

Las asociaciones civiles recomendaron ahora, en una conferencia frente a la sede de la FIFA en Miami, donde jugarán Colombia, Uruguay y Brasil, que los latinoamericanos consideren ir a México o Canadá en vez de Estados Unidos, que será sede de 78 de los 104 partidos que habrá del 11 de junio al 19 de julio.

“Florida en este momento no es un lugar seguro para muchos de los fanáticos que están siendo invitados. Bajo la presión autoritaria del presidente Trump y del Gobernador (Ron) DeSantis, las agencias policiales locales se han convertido en instrumentos de persecución”, comentó Ysabella Osses, del grupo Florida Rising.

Los activistas citaron el caso de dos hermanos mexicanos, uno casado con una estadounidense y otro con visa de turista, a los que la policía de Florida detuvo el año pasado y envió a ‘Alligator Alcatraz’, centro de detención en una zona natural al oeste de Miami.

También citaron el caso de un ciudadano alemán de 25 años, Lucas Sielaff, que denunció que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo esposaron a él y a su prometida cuando intentaron visitar San Diego, en California, desde la ciudad mexicana de Tijuana.

Las asociaciones, que negaron que estén pidiendo un boicot, avisaron que Florida ha firmado más del 80 % de todos los acuerdos de colaboración con ICE, lo que “ha convertido a policías locales en agentes migratorios”.