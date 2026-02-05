Opinión
Pizza Hut cierra 250 tiendas en Estados Unidos mientras la empresa matriz estudia vender la marca

Yum Brands está centrando los cierres en los restaurantes de bajo rendimiento

5 de febrero de 2026 - 3:40 PM

Yum Brands, con sede en Louisville, Kentucky, dijo en noviembre que estaba llevando a cabo una revisión formal de las opciones para Pizza Hut, que ha luchado con tiendas anticuadas y la creciente competencia. (Gerald Herbert)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Pizza Hut tiene previsto cerrar 250 restaurantes en Estados Unidos en el primer semestre de este año, mientras su empresa matriz estudia la venta de la cadena.

Yum Brands dijo el miércoles que se está centrando en los restaurantes de Pizza Hut de bajo rendimiento en su sistema. Pizza Hut tiene más de 6,000 locales en Estados Unidos.

Yum Brands, con sede en Louisville, Kentucky, dijo en noviembre que estaba llevando a cabo una revisión formal de las opciones para Pizza Hut, que ha luchado con tiendas anticuadas y la creciente competencia. Las ventas de la cadena en Estados Unidos, o ventas en locales abiertos al menos un año, cayeron un 5% el año pasado, según Yum.

Su rival Domino’s, la mayor pizzería del mundo, aún no ha hecho públicos sus resultados anuales, pero sus ventas en el mismo establecimiento en EE.UU. aumentaron un 2.7% en los nueve primeros meses del año pasado.

A escala internacional, los resultados de Pizza Hut han sido mejores. Las ventas internacionales en el mismo establecimiento aumentaron un 1% el año pasado, con crecimiento en Asia, Oriente Medio y Latinoamérica, según Yum. China es el segundo mayor mercado de Pizza Hut fuera de Estados Unidos, con un 19% de las ventas.

El consejero delegado de Yum, Chris Turner, dijo el miércoles que la empresa tiene previsto completar este año su revisión de las opciones para Pizza Hut. No quiso dar más detalles sobre el proceso.

Pizza Hut cerró 2025 con 19,974 tiendas en todo el mundo, 251 menos que el año anterior. Pizza Hut abrió casi 1,200 tiendas en 65 países el año pasado, pero los cierres superaron esa cifra. Yum dijo el miércoles que Pizza Hut planea más aperturas globales en 2026, pero no dio detalles.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

