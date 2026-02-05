Lanzan sitio web TrumpRx para descuentos en medicamentos

Nueva York- La administración Trump lanzará el jueves TrumpRx, un sitio web que dice ayudará a los pacientes a comprar medicamentos recetados directamente de los fabricantes a un precio con descuento en un momento en que la atención médica y el costo de vida son preocupaciones crecientes para los estadounidenses.

No se espera que el sitio web alojado por el gobierno sea una plataforma de compra de medicamentos, sino un facilitador que dirija a los estadounidenses a los sitios web de venta directa al consumidor de los fabricantes de medicamentos, donde podrán hacer sus compras.

La presentación del sitio, prevista para el jueves por la noche, fue anunciada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que en un post en X lo calificó de “sitio web de vanguardia para que los consumidores estadounidenses adquieran medicamentos recetados a bajo coste”.

Dijo que Donald Trump hará el anuncio junto con el Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, y Joe Gebbia, director del Estudio Nacional de Diseño de Trump.

El presidente se burló por primera vez de TrumpRx en septiembre, cuando anunció el primero de sus más de 15 acuerdos con empresas farmacéuticas para reducir los precios de los medicamentos e igualarlos a los más bajos ofrecidos en otros países desarrollados.

Medicamentos por correo: ¿una opción para la isla? (Julio Cortez)

En diciembre dijo que el sitio web proporcionaría “descuentos masivos a todos los consumidores”, aunque no está claro si los precios disponibles en los sitios web de los fabricantes de medicamentos serán habitualmente más bajos que los que muchos consumidores podrían obtener a través de su cobertura de seguro.

El lanzamiento del sitio web, previsto para el jueves, se produce después de múltiples retrasos, por razones que la administración no ha compartido públicamente. El otoño pasado, Oz dijo a Trump que el sitio web comunicaría los precios a los consumidores antes de finales de año. También se retrasó el lanzamiento previsto para finales de enero.

El presidente ha dedicado los últimos meses a destacar sus esfuerzos por reducir los precios de los medicamentos para los estadounidenses. Lo ha hecho a través de acuerdos con las principales empresas farmacéuticas, incluidas algunas de las más grandes como Pfizer, Eli Lilly y Merck, que han acordado reducir los precios de sus medicamentos para Medicaid a los denominados precios de las “naciones más favorecidas”. Como parte de los acuerdos, muchos de los nuevos medicamentos de estas empresas también se lanzarán a precios reducidos para los mercados de consumo a través de TrumpRx.