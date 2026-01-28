Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Administración de Donald Trump anuncia 15 nuevos medicamentos para programa de negociación de precios de Medicare

El gobierno seleccionó las medicinas con el objetivo de lograr ahorros significativos para 2028

28 de enero de 2026 - 9:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump asiste a un evento para promover la inversión en la atención sanitaria rural en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 16 de enero de 2026, en Washington. Junto al presidente están el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., y Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. (Evan Vucci)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York- Los medicamentos que tratan la diabetes tipo 2, el VIH y la artritis están entre los 15 nuevos medicamentos elegidos para un programa de negociación de precios de medicamentos de Medicare que permite al gobierno federal regular directamente con los fabricantes de medicamentos, dijo el martes la administración Trump.

Entre los medicamentos seleccionados figuran algunos de los que más dinero gastan a Medicare. Esto significa que los acuerdos negociados este año pueden suponer un importante ahorro para los contribuyentes cuando entren en vigor en 2028.

“Durante demasiado tiempo, las personas mayores y los contribuyentes han pagado el precio de los costes disparados de los medicamentos recetados”, dijo el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el Dr. Mehmet Oz, en un comunicado el martes. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, CMS está tomando medidas enérgicas para apuntar a los medicamentos más caros en Medicare, negociar precios justos y asegurarse de que el sistema funcione para los pacientes, no para intereses especiales.”

Entre los nuevos medicamentos que se negociarán figuran el popular , para la diabetes de tipo 2.
Entre los nuevos medicamentos que se negociarán figuran el popular , para la diabetes de tipo 2. (Wiki Commons)

El gobierno federal tenía hasta el 1 de febrero para anunciar su lista de 15 medicamentos. Las negociaciones tienen lugar en virtud de una ley de 2022 que permite a Medicare regular el precio que paga por los medicamentos recetados más populares y caros utilizados por los estadounidenses mayores.

El gobierno ya ha negociado los precios de 25 medicamentos cubiertos por Medicare, entre ellos los muy populares GLP-1 para la diabetes y la pérdida de peso Ozempic, Rybelsus y Wegovy. Las negociaciones de este año marcan la tercera ronda del programa y supondrían un total de 40 medicamentos con precios más bajos para los afiliados a Medicare.

Este año también es la primera vez que los medicamentos pagaderos en virtud de la Parte B de Medicare pueden incluirse en el programa. Los medicamentos de la Parte B de Medicare son recetas para pacientes ambulatorios, como los medicamentos infundidos o inyectados en la consulta de un médico. Los medicamentos de venta al por menor cubiertos por la Parte D de Medicare también son elegibles, como lo fueron en años anteriores.

Entre los nuevos medicamentos que se negociarán figuran el popular Trulicity, para la diabetes de tipo 2, y el Biktarvy, para el VIH. También se negociará el precio de la neurotoxina Botox, utilizada con frecuencia para reducir las arrugas, pero sólo para los usos cubiertos por Medicare, como el tratamiento de las migrañas o la vejiga hiperactiva.

Nuevo medicamento para la prevención del VIH, Yeztugo, en fase de producción.
Nuevo medicamento para la prevención del VIH, Yeztugo, en fase de producción.

Entre los demás fármacos seleccionados figuran tratamientos para la psoriasis, la colitis ulcerosa, la enfermedad pulmonar crónica, la depresión y diversos tipos de cáncer.

Durante el año pasado, alrededor de 1,8 millones de inscritos en la Parte B o la Parte D de Medicare utilizaron los 15 medicamentos, según la administración Trump. Representaron alrededor del 6% del gasto total de la Parte B y la Parte D, dijo CMS.

Los CMS también declararon que un medicamento para la diabetes de tipo 2, cuyo precio se negoció anteriormente en el marco del programa, Tradjenta, se someterá a renegociación.

La Dra. Myechia Minter-Jordan, Directora General de AARP, calificó el anuncio del martes de “importante paso adelante”.

“Los estadounidenses mayores de todo el espectro político afirman sistemáticamente que la reducción de los precios de los medicamentos es una prioridad máxima, y agradecemos a la Administración que proteja la capacidad de Medicare para satisfacer esa necesidad”, dijo en un comunicado.

Los paquetes enviados desde Seúl contenían 149 frascos de “Botulax”.
Los paquetes enviados desde Seúl contenían 149 frascos de “Botulax”. (Suministrada)

Por su parte, la principal asociación comercial de empresas farmacéuticas criticó la ley que puso en marcha el programa, la Ley de Reducción de la Inflación, y argumentó que los responsables políticos que desean reducir los costes deberían, en su lugar, frenar a las aseguradoras y a los gestores de beneficios farmacéuticos de terceros.

“La IRA sigue demostrando por qué la fijación de precios por parte del Gobierno es el enfoque equivocado para los estadounidenses”, afirmó en un comunicado la vicepresidenta ejecutiva de Política e Investigación de PhRMA, Elizabeth Carpenter.

Los CMS anunciaron en noviembre los precios negociados de 15 medicamentos que entrarían en vigor en 2027. Los precios reducidos de los 10 primeros medicamentos negociados por la administración Biden en 2024 entraron en vigor a principios de este año.

Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr, medicamentos, Medicare, Centro de Servicios Medicare y Medicaid
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
