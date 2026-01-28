Administración de Donald Trump anuncia 15 nuevos medicamentos para programa de negociación de precios de Medicare

Nueva York- Los medicamentos que tratan la diabetes tipo 2, el VIH y la artritis están entre los 15 nuevos medicamentos elegidos para un programa de negociación de precios de medicamentos de Medicare que permite al gobierno federal regular directamente con los fabricantes de medicamentos, dijo el martes la administración Trump.

Entre los medicamentos seleccionados figuran algunos de los que más dinero gastan a Medicare. Esto significa que los acuerdos negociados este año pueden suponer un importante ahorro para los contribuyentes cuando entren en vigor en 2028.

“Durante demasiado tiempo, las personas mayores y los contribuyentes han pagado el precio de los costes disparados de los medicamentos recetados”, dijo el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el Dr. Mehmet Oz, en un comunicado el martes. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, CMS está tomando medidas enérgicas para apuntar a los medicamentos más caros en Medicare, negociar precios justos y asegurarse de que el sistema funcione para los pacientes, no para intereses especiales.”

El gobierno federal tenía hasta el 1 de febrero para anunciar su lista de 15 medicamentos. Las negociaciones tienen lugar en virtud de una ley de 2022 que permite a Medicare regular el precio que paga por los medicamentos recetados más populares y caros utilizados por los estadounidenses mayores.

El gobierno ya ha negociado los precios de 25 medicamentos cubiertos por Medicare, entre ellos los muy populares GLP-1 para la diabetes y la pérdida de peso Ozempic, Rybelsus y Wegovy. Las negociaciones de este año marcan la tercera ronda del programa y supondrían un total de 40 medicamentos con precios más bajos para los afiliados a Medicare.

Este año también es la primera vez que los medicamentos pagaderos en virtud de la Parte B de Medicare pueden incluirse en el programa. Los medicamentos de la Parte B de Medicare son recetas para pacientes ambulatorios, como los medicamentos infundidos o inyectados en la consulta de un médico. Los medicamentos de venta al por menor cubiertos por la Parte D de Medicare también son elegibles, como lo fueron en años anteriores.

Entre los nuevos medicamentos que se negociarán figuran el popular Trulicity, para la diabetes de tipo 2, y el Biktarvy, para el VIH. También se negociará el precio de la neurotoxina Botox, utilizada con frecuencia para reducir las arrugas, pero sólo para los usos cubiertos por Medicare, como el tratamiento de las migrañas o la vejiga hiperactiva.

Entre los demás fármacos seleccionados figuran tratamientos para la psoriasis, la colitis ulcerosa, la enfermedad pulmonar crónica, la depresión y diversos tipos de cáncer.

Durante el año pasado, alrededor de 1,8 millones de inscritos en la Parte B o la Parte D de Medicare utilizaron los 15 medicamentos, según la administración Trump. Representaron alrededor del 6% del gasto total de la Parte B y la Parte D, dijo CMS.

Los CMS también declararon que un medicamento para la diabetes de tipo 2, cuyo precio se negoció anteriormente en el marco del programa, Tradjenta, se someterá a renegociación.

La Dra. Myechia Minter-Jordan, Directora General de AARP, calificó el anuncio del martes de “importante paso adelante”.

“Los estadounidenses mayores de todo el espectro político afirman sistemáticamente que la reducción de los precios de los medicamentos es una prioridad máxima, y agradecemos a la Administración que proteja la capacidad de Medicare para satisfacer esa necesidad”, dijo en un comunicado.

Por su parte, la principal asociación comercial de empresas farmacéuticas criticó la ley que puso en marcha el programa, la Ley de Reducción de la Inflación, y argumentó que los responsables políticos que desean reducir los costes deberían, en su lugar, frenar a las aseguradoras y a los gestores de beneficios farmacéuticos de terceros.

“La IRA sigue demostrando por qué la fijación de precios por parte del Gobierno es el enfoque equivocado para los estadounidenses”, afirmó en un comunicado la vicepresidenta ejecutiva de Política e Investigación de PhRMA, Elizabeth Carpenter.