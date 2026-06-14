Mediadores de Catar viajan a Teherán para ultimar un posible acuerdo que ponga fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán

Islamabad, Pakistán - Irán y Estados Unidos se han acercado un poco más a un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, mientras mediadores qataríes se dirigían a Teherán el domingo para ultimar el pacto, según dos funcionarios regionales.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con la prensa, expresaron un optimismo cauteloso ante la posibilidad de que Estados Unidos e Irán estuvieran acercándose por fin a un acuerdo que podría poner fin a las hostilidades que han causado la muerte de miles de personas y reabrir el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha sumido a los mercados mundiales en el caos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmaron el sábado que el acuerdo se firmaría el domingo, mientras que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, indicó que podría producirse en los próximos días. Trump señaló que el estrecho de Ormuz se abriría de inmediato tras la firma.

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Se prevé que el acuerdo se firme de forma electrónica, sin una ceremonia presencial, aunque aún no está claro cuándo ni cómo se llevará a cabo la firma.

Cuestiones nucleares y otros asuntos pendientes

El acuerdo no resuelve las cuestiones más espinosas entre Estados Unidos e Irán, como el programa nuclear iraní o sus activos congelados, pero ofrece un plazo de 60 días para mantener conversaciones técnicas sobre esos temas, según funcionarios paquistaníes y regionales familiarizados con las negociaciones en curso, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacerlo públicamente.

Los funcionarios describieron los meses de esfuerzos de Pakistán para liderar las negociaciones, en los que tuvo dificultades para evitar que ambas partes abandonaran la mesa y que las conversaciones se colapsaran por completo en múltiples ocasiones.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

Según el acuerdo que se está debatiendo actualmente, Estados Unidos e Israel parecen no haber logrado sus objetivos iniciales de destruir los programas nuclear y de misiles de Irán y poner fin a su apoyo a las fuerzas aliadas. No está claro cómo abordará el acuerdo estas cuestiones, ni si formarán parte del pacto final.

Mientras tanto, se esperaba que Trump abordara la cuestión del desminado del estrecho de Ormuz durante la cumbre del Grupo de los Siete que comienza el lunes. Esta vía marítima es fundamental para importantes envíos de petróleo, gas natural y productos relacionados, como los fertilizantes, y su cierre de facto sacudió la economía mundial.

El aparente avance se produjo después de que Irán intercambiara disparos con Estados Unidos e Israel a principios de semana, lo que amenazó con romper el alto el fuego y empujar de nuevo a Oriente Medio a una guerra a gran escala. Desde el 7 de abril está en vigor un frágil alto el fuego.

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El programa nuclear de Irán y su uranio altamente enriquecido han sido durante mucho tiempo el centro de las tensiones con Estados Unidos e Israel y han suscitado preocupación a nivel internacional.

Trump afirmó en las redes sociales que, “cuando todo se haya calmado”, Estados Unidos intervendría y “reduciría las reservas y destruiría” el uranio enriquecido, una operación que se llevaría a cabo en Irán o en Estados Unidos.

Irán cuenta con 972 libras (440.9 kilogramos) de uranio enriquecido al 60 %, un paso técnico que le separa del nivel de grado armamentístico del 90 %, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Irán lleva mucho tiempo afirmando que su programa nuclear es pacífico y no se ha comprometido públicamente a renunciar al uranio enriquecido, que se cree que está enterrado bajo tres instalaciones nucleares que resultaron gravemente dañadas por los ataques de Estados Unidos el año pasado.

Irán quiere que el acuerdo incluya al Líbano

Mientras tanto, los combates han continuado en el Líbano entre Israel —que ha intensificado su invasión más que en ningún otro momento en más de un cuarto de siglo— y el grupo político y militar Hezbolá, respaldado por Irán, a pesar del alto el fuego.

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

Irán ha querido que el acuerdo de alto el fuego incluya los combates en el Líbano. Teherán también ha intentado conseguir la liberación de miles de millones de dólares en fondos congelados.

El acuerdo, en su forma actual, supone una gran decepción para el gobierno de Israel, que ha quedado al margen de las negociaciones lideradas por Pakistán y otros países. Incluso algunos críticos dentro del propio Partido Republicano de Trump, que se enfrenta a una guerra impopular de cara a las elecciones de mitad de mandato, cuestionaron el acuerdo. Algunos afirmaron que no mejoraba los términos del acuerdo nuclear con Irán de 2015, del que Trump retiró a Estados Unidos durante su primer mandato y que aún describe como “malo”.

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