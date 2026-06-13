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Donald Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

Sostuvo que inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará “abierto para todos”

13 de junio de 2026 - 1:25 PM

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El presidente de Donald Trump. (JIM LO SCALZO / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.

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“El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS”, explicó el líder republicano en su red Truth Social.

El mensaje de Trump llega después de que el Gobierno de Pakistán, que actúa como mediador, señalara este sábado que el acuerdo podría firmarse de forma telemática en las próximas 24 horas.

No obstante, el Ministerio de Exteriores iraní había descartado que la rúbrica tuviera lugar el domingo, aunque dejó abierta la posibilidad de que se concrete en los próximos días.

Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/)En una foto de archivo tomada el 18 de enero de 2012 y cedida por la Marina de Guerra estadounidense, a pesar de décadas de tensión geopolítica entre Irán y Estados Unidos en la zona, un barco de ese cuerpo castrense ayudó a una embarcación iraní y su tripulación. EFE/Ensign John Tanalega.Esta foto tomada el 11 de marzo de 2026 y divulgada por la Marina Real de Tailandia muestra una humareda saliendo del granelero 'Mayuree Naree' cerca del Estrecho de Ormuz luego de un ataque en la zona. Unos 20 integrantes de la tripulación habían sido restacados al momento, según la Marina tailandesa. (Photo by Handout / ROYAL THAI NAVY / AFP)
1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura

En su mensaje, Trump aseguró haber logrado que la República Islámica renuncie a sus ambiciones nucleares: “Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición”, afirmó.

Según el mandatario, el acuerdo no incluye ningún “intercambio de dinero” con Irán y permitirá que Estados Unidos acceda al uranio enriquecido iraní para su destrucción.

“Esperamos colaborar con Irán y con todo Oriente Medio durante muchos años. Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos”, declaró.

De no ser así, Trump amenazó a la República Islámica con aplicar una “alternativa definitiva”, en una aparente referencia a una nueva ofensiva contra el país.

Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Hilit Yanai, segunda desde la izquierda, madre de la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, es consolada por familiares durante el funeral de su hija en Givat Ada, Israel. Trabajadores de rescate buscan víctimas dentro de un apartamento destruido que resultó dañado por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Sidón.
1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari

Teherán afirma que el acuerdo que se está finalizando permitiría liberar fondos iraníes congelados, algo que niega Washington, y poner fin a las hostilidades en todos los frentes, incluida la ofensiva israelí en el Líbano.

Según la Administración estadounidense, el trato permitiría la reapertura total del estrecho de Ormuz, sin ningún tipo de peaje por parte de Irán, y sentaría las bases para desmantelar el programa nuclear de la República Islámica

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ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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