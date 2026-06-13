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Marco Rubio insta a respetar el bloqueo naval mientras se finaliza acuerdo con Irán

El jefe de la diplomacia estadounidense se expresó así con el ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar

13 de junio de 2026 - 10:11 AM

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El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. (Julia Demaree Nikhinson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a respetar el bloqueo marítimo que su país impone a los buques que entran y salen de puertos iraníes, mientras Washington y Teherán acercan posiciones para un acuerdo que podría firmarse en las próximas horas.

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El jefe de la diplomacia estadounidense se expresó así durante una llamada el viernes con el ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, informó este sábado el Departamento de Estado en un comunicado.

“Ambos funcionarios abordaron los recientes acontecimientos en el estrecho de Ormuz. El secretario recalcó que todos los buques mercantes deben acatar de inmediato las órdenes de las fuerzas estadounidenses, que buscan mantener la paz y la seguridad en el estrecho”, recalca la nota.

Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Hilit Yanai, segunda desde la izquierda, madre de la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, es consolada por familiares durante el funeral de su hija en Givat Ada, Israel. Trabajadores de rescate buscan víctimas dentro de un apartamento destruido que resultó dañado por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Sidón.
1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari

Rubio “subrayó que no se tolerarán las violaciones del bloqueo estadounidense ni el transporte ilícito de petróleo iraní”, agrega.

En las últimas horas, Irán informó de un ataque a un buque que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz sin su permiso, mientras que Estados Unidos denunció el lanzamiento de drones por parte de Teherán en este paso estratégico.

Sin embargo, según los mediadores paquistaníes, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho está más cerca que nunca y podría firmarse en las próximas 24 horas.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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