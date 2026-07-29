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PPD cuestiona recaudos del PIP: denuncian más de $200,000 en donativos anónimos

Manuel Calderón Cerame, junto a líderes de organizaciones populares,

29 de julio de 2026 - 1:24 PM

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Fotos de la conferencia de prensa en la sede del PPD. (suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame, cuestionó este miércoles los recaudos del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), al señalar que la colectividad presuntamente ha recibido más de $200,000 en donativos anónimos y sobre $139,000 en efectivo.

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En un comunicado de prensa tras una conferencia, donde también participaron la presidenta de la Asociación de Mujeres Populares, Anibelle Sloan, y el presidente de la Asociación de Abogados Populares, Abner Otero, Calderón Cerame explicó que las cifras reveladas surgen de informes de la Oficina del Contralor Electoral.

Los líderes populares presentaron los datos luego de que el presidente del PPD, Pablo José Hernández Rivera, propusiera establecer mayores restricciones a los donativos anónimos y en efectivo como parte de una reforma al financiamiento de campañas políticas, con el objetivo de aumentar la transparencia y fiscalización.

Calderón Cerame dijo que el PPD examinó los informes de donativos del PIP correspondientes a 2025 y 2026 y encontró que el 52.75% de las aportaciones reportadas, unos $262,458.54 de un total de $497,551.75, fueron clasificadas como donativos en efectivo o anónimos.

“El PIP es el partido que más dinero anónimo ha recogido. ¿De dónde viene ese dinero? Nadie sabe. En el PPD creemos que los donativos anónimos deben limitarse o prohibirse como medida de transparencia e integridad pública”, expresó Calderón Cerame.

El secretario general también comparó las cifras del PIP con las del PPD. Indicó que, durante el periodo 2025-2026 la colectividad recibió $1,349 en donativos en efectivo, equivalente al 0.11% de sus fondos, y aseguró que no cuentan con donativos anónimos reportados.

“El PPD cambió, estamos dando el ejemplo y haciendo propuestas para cambiar el sistema. De eso se trata el concepto de ‘el pueblo contra la claque’”, sostuvo Calderón Cerame.

Asimismo, los tres líderes populares respondieron en conjunto a los presuntos señalamientos del secretario general del PIP, Juan Dalmau, sobre donativos provenientes de cabilderos al PPD.

“Analizamos los recaudos de Pablo José y del PPD con la lista del registro de cabilderos que provee el Senado, y menos de tres centavos de cada dólar que hemos recaudado provienen de cabilderos y sus clientes. Podemos hacer ese análisis porque no tenemos donativos anónimos—contrario al PIP, que oculta de dónde recauda $200,955 en año y medio”, concluyeron.

Por su parte, el PIP catalogó como falsos los señalamientos realizados por el PPD y convocó a una conferencia de prensa para responder dichas alegaciones.

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Breaking NewsPPDPIPManuel Calderón CerameOficina del Contralor ElectoralDonaciones
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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