PPD cuestiona recaudos del PIP: denuncian más de $200,000 en donativos anónimos

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame, cuestionó este miércoles los recaudos del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), al señalar que la colectividad presuntamente ha recibido más de $200,000 en donativos anónimos y sobre $139,000 en efectivo.

En un comunicado de prensa tras una conferencia, donde también participaron la presidenta de la Asociación de Mujeres Populares, Anibelle Sloan, y el presidente de la Asociación de Abogados Populares, Abner Otero, Calderón Cerame explicó que las cifras reveladas surgen de informes de la Oficina del Contralor Electoral.

Los líderes populares presentaron los datos luego de que el presidente del PPD, Pablo José Hernández Rivera, propusiera establecer mayores restricciones a los donativos anónimos y en efectivo como parte de una reforma al financiamiento de campañas políticas, con el objetivo de aumentar la transparencia y fiscalización.

Calderón Cerame dijo que el PPD examinó los informes de donativos del PIP correspondientes a 2025 y 2026 y encontró que el 52.75% de las aportaciones reportadas, unos $262,458.54 de un total de $497,551.75, fueron clasificadas como donativos en efectivo o anónimos.

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“El PIP es el partido que más dinero anónimo ha recogido. ¿De dónde viene ese dinero? Nadie sabe. En el PPD creemos que los donativos anónimos deben limitarse o prohibirse como medida de transparencia e integridad pública”, expresó Calderón Cerame.

El secretario general también comparó las cifras del PIP con las del PPD. Indicó que, durante el periodo 2025-2026 la colectividad recibió $1,349 en donativos en efectivo, equivalente al 0.11% de sus fondos, y aseguró que no cuentan con donativos anónimos reportados.

“El PPD cambió, estamos dando el ejemplo y haciendo propuestas para cambiar el sistema. De eso se trata el concepto de ‘el pueblo contra la claque’”, sostuvo Calderón Cerame.

Asimismo, los tres líderes populares respondieron en conjunto a los presuntos señalamientos del secretario general del PIP, Juan Dalmau, sobre donativos provenientes de cabilderos al PPD.

“Analizamos los recaudos de Pablo José y del PPD con la lista del registro de cabilderos que provee el Senado, y menos de tres centavos de cada dólar que hemos recaudado provienen de cabilderos y sus clientes. Podemos hacer ese análisis porque no tenemos donativos anónimos—contrario al PIP, que oculta de dónde recauda $200,955 en año y medio”, concluyeron.