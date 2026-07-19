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Pablo José Hernández critica a miembros del PPD que “se venden” al gobierno PNP

Las expresiones del presidente de la Pava se dieron durante la conmemoración del natalicio de Luis Muñoz Rivera, en Barranquitas

19 de julio de 2026 - 2:56 PM

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Para Pablo José Hernández, la manera correcta de atender “la claque” dentro de su partido es confrontarlos directamente, aunque aseveró que el pueblo ya se encargó de sacar a algunos durante las pasadas elecciones. (Xavier Araújo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Barranquitas - El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández, llamó al pueblo este domingo a enfrentar a la “claque política”, un grupo en el que incluyó a militantes de la Pava que, según el líder político, “venden su silencio” a cambio de hacer dinero con el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP).

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“Los apóstatas de ayer son la claque de hoy”, mencionó Hernández, al citar un editorial que publicó el prócer puertorriqueño Luis Muñoz Rivera en su periódico La Democracia, en el que criticaba a las personas que vendían sus ideales a los mejores postores.

Es una crítica que incluye a todos los partidos, porque la claque opera con gente de todos los partidos. Es gente que, por ejemplo, se vende por contratos... Dentro de la claque, hay gente de mi partido, hay gente del PNP, hay gente independentista, porque lamentablemente aquí hay vendíos en todas partes”, afirmó el también comisionado residente en Washington, en una conferencia de prensa luego de ofrecer un mensaje con motivo de la conmemoración del natalicio de Muñoz Rivera.

Para Hernández, la manera correcta de atender “la claque” dentro de su partido es confrontarlos directamente, aunque sostuvo –sin mencionar nombres– que el electorado se encargó de sacar, durante los pasados comicios, a gran parte de ese grupo, aunque aseguró que todavía quedan y “todo el mundo los conoce”.

“Hay personas que son populares que cobran del gobierno penepé de Jenniffer González y están en los medios. Pues esos son parte de la claque; yo no los controlo, pero no los tengo cerca”, expuso.

Este medio cuestionó a Hernández cómo sus denuncias contrastan con los señalamientos atribuidos al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, respecto a que esta administración solo contrata en puestos de confianza a personas que hayan colaborado en la campaña a la gobernación de González.

Hernández, en cambio, enfatizó que sus críticas no van dirigidas a populares que trabajan “de buena fe y con vocación de servicio para un gobierno de un alcalde de otro partido”.

El problema es la gente que se vende, la gente que se compra, que presume de objetividad y valores, pero están guisando del gobierno de Puerto Rico y usando ese guiso para defender el gobierno y atacar a los que fiscalizan este gobierno”, insistió el presidente del PPD.

Las expresiones de Hernández se dieron luego de la ceremonia, en Barranquitas, en la que conmemoró el natalicio de Muñoz Rivera, líder del movimiento autonomista de Puerto Rico.

Como parte del discurso que ofreció en la actividad, Hernández abundó sobre sus críticas a lo que considera oportunismo político, al censurar, por ejemplo, “el político que usa el presupuesto y los destaques para comprar el silencio”, “el líder senatorial que denuncia cuando le quitan los destaques como una represalia, pero por capricho cierra la oficina del comisionado residente en el Capitolio”, “los analistas que cobran del gobierno que analizan y defienden mientras presumen de su objetividad” y “el secretario de la Gobernación que presume que puede matar historias periodísticas negativas”.

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En su mensaje, Hernández, además, propuso traer nuevas ideas a la política puertorriqueña y considerar enmendar la Constitución a los fines de que se incluyan opciones para remover a un gobernador mediante un referéndum previo a que finalice un cuatrienio y la creación de una segunda vuelta en caso de que un candidato no cuente con el aval de la mayoría del electorado.

Aquí se perdió la costumbre de dar ideas. Yo creo que debemos revivirla y debemos buscar inspiración en el ejemplo de Luis Muñoz Rivera, que fue atrevido e innovador a la hora de pensar en la democracia... Seamos atrevidos e innovadores. La democracia estática muere, la democracia dinámica prospera”, puntualizó Hernández.

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Partido Popular DemocráticoPartido Nuevo ProgresistaPNPPPDFrancisco DomenechPablo José Hernández Rivera
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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