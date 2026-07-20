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Investigan un paquete sospechoso encontrado frente a una oficina en Caguas

La División de Explosivos de la Policía se movilizó a la escena

20 de julio de 2026 - 8:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 7:16 a.m. (david.villafane@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga un paquete sospechoso en la mañana de hoy, lunes, frente a la oficina de APS Healthcare del edificio Angora, en Caguas.

La Comandancia de la Policía en Caguas indicó que las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 7:16 a.m.

Según la información preliminar, se trata de una caja que tenía de forma visible unos cables por fuera y que indicaba “bomba activada”.

La División de Explosivos se movilizó a la escena, mientras que personal de la Policía Municipal de Caguas estableció un perímetro y algunas personas habrían sido desalojadas de forma preventiva.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsCaguas
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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