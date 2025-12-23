Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Venezolanos enviados a megacárcel en El Salvador podrán impugnar deportaciones

Un juez en Estados Unidos determinó que los migrantes deben contar con un “debido proceso legal”

23 de diciembre de 2025 - 8:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Una mega-prisión conocida como Centro de Detención Contra el Terrorismo (CECOT) se levanta en Tecoluca, El Salvador, el 5 de marzo de 2023. (AP Photo/Salvador Melendez, Archivo) (Salvador Melendez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - Un juez federal dictaminó el lunes que el gobierno de Trump debe dar el debido proceso legal a los migrantes venezolanos trasladados en avión a una notoria prisión en El Salvador, ya sea proporcionándoles audiencias judiciales o devolviéndolos a Estados Unidos.

El juez de distrito estadounidense James Boasberg ordenó al gobierno que presentara un plan en el plazo de dos semanas para los hombres, que desde entonces han sido devueltos a Venezuela en un canje de prisioneros.

“Los demandantes no deberían haber sido destituidos de la forma en que lo fueron, prácticamente sin previo aviso y sin oportunidad de impugnar las bases de su destitución, en clara contravención de sus derechos al debido proceso”, escribió Boasberg.

Es el último acontecimiento en un caso que ha sido un punto de inflamación legal en la amplia represión de la inmigración por parte de la administración. Comenzó en marzo, después de que Trump invocara una ley de guerra del siglo XVIII para enviar a migrantes venezolanos acusados de ser miembros de bandas a una megaprisión conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT.

El ministro de Paz y Justicia de Costa Rica visitó El Salvador para un encuentro con su par en el que repasaron la política de mano dura aplicada por el gobierno de Nayib Bukele en los últimos tres años, con miras a replicar parte de esa estrategia. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, cuyo acrónimo es CECOT, es un centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Tecoluca. Presos sentados en su celda mientras el ministro de Justicia y Paz de Costa Rica recorre el Centro de Reclusión Terrorista en Tecoluca.
En las entrañas de la megacárcel de Bukele: 17 fotos que muestran cómo es la vida dentro de la prisión en El Salvador. El ministro de Paz y Justicia de Costa Rica visitó El Salvador para un encuentro con su par en el que repasaron la política de mano dura aplicada por el gobierno de Nayib Bukele en los últimos tres años, con miras a replicar parte de esa estrategia.

Dos aviones cargados de hombres fueron trasladados a la prisión, a pesar de la orden verbal de Boasberg de que el avión diera la vuelta. Posteriormente, Boasberg inició una investigación por desacato, aunque la dramática batalla entre los poderes judicial y ejecutivo ha sido suspendida por un tribunal de apelación.

La administración ha negado haber incumplido su orden. La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre la decisión del lunes.

Más de 200 migrantes fueron devueltos a Venezuela en un canje de prisioneros con Estados Unidos en julio.

El fallo de Boasberg, que fue nombrado juez federal por el presidente demócrata Barack Obama, les abre una vía para impugnar la acusación de que son miembros de la banda Tren de Aragua y están sujetos a expulsión en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.

Breaking NewsMigraciónInmigrantesDeportaciones de indocumentadosVenezuelaEstados UnidosDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
