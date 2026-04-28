Gobierno israelí afirma que el sur del Líbano está recibiendo “el mismo trato que Gaza”

1 / 17 Emotivas fotos de libaneses desplazados que regresan a sus aldeas tras el alto el fuego entre Israel y Hezbolá

Desplazados muestran signos de victoria en Qasmiyeh, cerca de la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, mientras regresan a su pueblo tras el alto el fuego entre Hezbolá e Israel, el viernes 17 de abril de 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari)

Mohammed Zaatari