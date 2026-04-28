Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gobierno israelí afirma que el sur del Líbano está recibiendo “el mismo trato que Gaza”

El ejército emitió una nueva orden de desplazamiento dirigida a la población libanesa, en este caso de una zona del sur del país

28 de abril de 2026 - 1:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dolientes corean consignas mientras portan los ataúdes de los combatientes palestinos Hozeifa Hamza Ghannamieh e Ibrahim Anwar al-Khalayli, quienes murieron luchando junto a Hezbollah contra Israel en el sur del Líbano, durante su cortejo fúnebre en Beirut, Líbano, el martes 28 de abril de 2026. (Hassan Ammar)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Jerusalén- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este martes que el sur del Líbano “está recibiendo el mismo trato que Gaza” tras una operación militar en la que el Ejército israelí destruyó, según su versión, una infraestructura subterránea en la localidad de Qantara.

En un comunicado, Katz sostuvo que, junto al primer ministro, Benjamín Netanyahu, ordenó a las tropas israelíes ampliar la destrucción de “toda la infraestructura terrorista en la zona de seguridad hasta la línea amarilla (divisoria tras la que el Ejército se halla apostado), tanto subterránea como en la superficie, al igual que en Gaza”.

Según la versión del ministro, la medida responde a la falta de avances del Gobierno libanés en el desarme del grupo chií Hezbollah en el sur del Líbano.

Desplazados muestran signos de victoria en Qasmiyeh, cerca de la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, mientras regresan a su pueblo tras el alto el fuego entre Hezbolá e Israel, el viernes 17 de abril de 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari)Varias personas ondean banderas de Hezbolá y una imagen del difunto líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en Zefta, sur del Líbano. (AP Photo/Hassan Ammar)Un hombre monta a caballo frente a los edificios destruidos por un ataque aéreo israelí en Jibchit, sur del Líbano. (AP Photo/Hassan Ammar)
1 / 17 | Emotivas fotos de libaneses desplazados que regresan a sus aldeas tras el alto el fuego entre Israel y Hezbolá. Desplazados muestran signos de victoria en Qasmiyeh, cerca de la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, mientras regresan a su pueblo tras el alto el fuego entre Hezbolá e Israel, el viernes 17 de abril de 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari) - Mohammed Zaatari

Este martes, el ejército emitió una nueva orden de desplazamiento dirigida a la población libanesa, en este caso de una zona del sur del país que ya había sido previamente evacuada.

El intercambio de fuego entre Israel y Hezbollah ha continuado a diario en el Líbano pese a la tregua vigente.

La milicia chií entró al conflicto regional tras la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, un movimiento que intensificó la reacción israelí sobre territorio libanés y ha causado alrededor de 2,300 muertos y más de 7,500 heridos en siete semanas, según cifras oficiales.

Tags
Breaking NewsIsraelLíbanoBenjamín NetanyahuConflicto palestino israelíFranja de GazaConflicto con Irán
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 28 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: