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Históricas inundaciones en Hawaii dejan a más de 2,000 personas sin electricidad

El gobierno estatal ha estimado los daños en unos 1,000 millones de dólares

23 de marzo de 2026 - 9:16 AM

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Por el momento, no se ha informado de ninguna muerte, dijo el domingo por la tarde Molly Pierce, portavoz del Departamento de Gestión de Emergencias de Oahu. (Stephen Lam)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Más de 2,000 personas seguían sin suministro eléctrico el domingo por la tarde después de que Hawaii sufriera sus peores inundaciones en más de 20 años tras las fuertes lluvias caídas en las islas.

Las fuertes lluvias cayeron sobre un suelo ya saturado por los aguaceros de la tormenta invernal de hace una semana. Las aguas embravecidas levantaron casas y coches, causando daños estimados en 1,000 millones de dólares. La tormenta provocó órdenes de evaluación para 5,500 personas al norte de Honolulu -aunque posteriormente se levantaron- y más de 200 personas fueron rescatadas de la crecida de las aguas. Por el momento no se ha informado de ninguna muerte, dijo el domingo por la tarde Molly Pierce, portavoz del Departamento de Gestión de Emergencias de Oahu.

El domingo por la tarde, Hawaiian Electric restableció el suministro eléctrico a unas 1,200 personas en Waialua, en la costa norte de Oahu, según la compañía. El viernes se cortó proactivamente el suministro a los clientes debido a las inundaciones.

Los equipos siguen evaluando los daños y realizando reparaciones, y Hawaiiian Electric espera devolver la electricidad a 2,000 personas más a última hora del domingo. En el condado de Maui, unas 100 personas se quedaron sin electricidad el domingo por la tarde, y todos los cortes importantes se solucionaron en la isla de Hawaii, según la compañía.

Lo peor de las tormentas parece haber pasado, dijo a The Associated Press el meteorólogo hawaiano Matthew Foster.

El domingo por la tarde, el tiempo cambió de chubascos generalizados a lluvias dispersas desde Oahu, el condado de Maui hasta la isla de Hawaii, dijo Foster. Menos de 5 pulgadas (13 cm) de lluvia se espera para la isla de Hawaii, con entre 1 y 2 pulgadas (3-5 cm) en otras áreas.

Los vientos soplarán del noreste de las islas, que tienen más vegetación y pueden soportar más lluvia, dijo Foster. La humedad tardará un par de días en llegar a las islas, y para el miércoles se espera un tiempo más seco y típico de marzo.

Podrían seguir produciéndose inundaciones, pero más a escala aislada que generalizada, dijo Foster.

El domingo se mantuvo el aviso de hervir el agua en las zonas de North Shore desde Mokuleia hasta Turtle Bay, y se animó a los residentes a informar de los daños a la ciudad.

El gobernador Josh Green dijo que el costo de la tormenta podría superar los 1,000 millones de dólares, incluyendo daños en aeropuertos, escuelas, carreteras, viviendas y un hospital de Maui en Kula.

A los funcionarios les preocupaba que la presa de Wahiawa, de 120 años de antigüedad, pudiera fallar, aunque esa preocupación ha pasado principalmente desde que los niveles de agua han bajado, dijo Pierce. La presa sigue bajo vigilancia.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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