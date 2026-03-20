Sobre 4,000 residentes deben evacuar Hawaii ante posibilidad de colapso de antigua represa

Honolulu- Las aguas fangosas de las fuertes lluvias inundaron las calles, se tragaron los vehículos y provocaron órdenes de evacuación para miles de residentes en las ciudades al norte de Honolulu el viernes, mientras las autoridades advirtieron de la posible ruptura de una presa de 120 años de edad.

Las autoridades de Honolulú comunicaron a los residentes en un mensaje de emergencia que abandonaran la zona aguas abajo de la presa de Wahiawa, porque está fallando o se espera que falle pronto. La advertencia dijo a los residentes a compartir coche debido al tráfico pesado.

Las sirenas de emergencia sonaron a lo largo de la famosa costa norte de Oahu, donde la subida de las aguas también dañó viviendas. Las autoridades de Honolulu emitieron una orden de evacuación de “VÁYASE YA” a las 5:35 a.m. del viernes para Waialua y Haleiwa: “Inundaciones extremadamente peligrosas y la presa de Wahiawa está alta”.

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Las autoridades han estado vigilando el nivel de las presas desde que la semana pasada una tormenta descargó lluvias torrenciales en todo el estado, lo que provocó inundaciones catastróficas que arrasaron carreteras y viviendas. Después de lo peor, se pronosticó que una tormenta similar pero más débil traería más lluvia durante este fin de semana.

El gobernador de Hawaii, , dijo en una publicación en las redes sociales que la Guardia Nacional de Hawaii ha sido activada para responder a las inundaciones. “La tormenta, por supuesto, es muy severa en este momento, particularmente en la parte norte de Oahu”, dijo, describiendo las aguas de inundación hasta el pecho. “Va a ser un día muy touch-and-go”.

La mayor parte del estado estaba bajo vigilancia de inundaciones, con el norte de Oahu bajo advertencia de inundación repentina, según el Servicio Meteorológico Nacional, que informó de “inundaciones repentinas generalizadas que amenazan la vida”, en particular en Haleiwa y Waialua.

Un refugio en Waialua High and Intermediate School está siendo evacuado debido a las inundaciones, dijo Ian Scheuring, un portavoz de Honolulu. Había alrededor de 185 personas y 50 mascotas que habían buscado refugio allí, pero están siendo transportados en autobús a otro centro de evacuación.

Kathleen Pahinui, residente en Waialua, dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica que la vieja presa es motivo de preocupación cada vez que llueve.

“Recen por nosotros”, dijo. “Entendemos que va a llover más”.

Molly Pierce, portavoz del Departamento de Gestión de Emergencias de Honolulu, dijo que la orden de evacuación abarca a más de 4.000 personas, aunque la cifra podría ser mayor.

El viernes 20 de marzo de 2026, personas fueron evacuadas de Haleiwa, Hawái, en una excavadora. (Craig Fujii/Hawaii Civil Beat vía AP) (Craig Fujii)

Las autoridades emitieron una alerta por la presa durante las fuertes lluvias de la semana pasada, pero el nivel del agua bajó al amainar las precipitaciones.

“El agua está corriendo activamente sobre el aliviadero en este momento”, dijo.