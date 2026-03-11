Erupción del volcán Kilauea de Hawaii provoca el cierre de parques y carreteras

Honolulu - El último episodio de lluvias de lava de un volcán hawaiano en erupción alcanzó los 1,000 pies (300 metros) de altura el martes, provocando cierres temporales en un parque nacional y en parte de una importante autopista debido a la caída de fragmentos volcánicos vidriosos, incluida la ceniza.

El Kilauea, en la Isla Grande de Hawaii, lleva más de un año deslumbrando a residentes y visitantes con una erupción intermitente que lanza periódicamente fuentes de lava hacia el cielo.

La erupción que comenzó el martes por la mañana supuso el episodio número 43 desde su inicio en diciembre de 2024. Una transmisión en directo mostró dos fuentes de lava de color rojo brillante y humo. No está claro cuánto durará la erupción. Algunos episodios han durado unos días y otros unas horas.

Como otras veces, la roca fundida quedó confinada en el cráter de la cumbre del Kilauea, dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawai, y no ha amenazado viviendas ni edificios.

Pero las fuentes de lava estaban creando problemas a las comunidades vecinas y a una autopista donde caían los fragmentos volcánicos y la ceniza, conocida como tefra. La tefra provocó cierres temporales en el parque nacional alrededor de la cumbre y un cierre parcial de la autopista 11, una importante ruta alrededor de la isla, a ambos lados del parque.

Las autoridades del condado de Hawaii también abrieron un refugio en un gimnasio del distrito para los residentes y turistas afectados por el cierre de la carretera o la caída de tefra. Tom Callis, un portavoz del condado, declaró que no hubo personas que utilizaran el refugio poco después de su apertura.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió un aviso de caída de cenizas.

La tefra volcánica puede irritar los ojos, la piel y el sistema respiratorio, según las autoridades del condado. La tefra también puede obstruir y causar otros problemas en los sistemas de captación de agua, que son comunes en algunas partes de la Gran Isla, según las autoridades.

La lluvia de ceniza fue tan intensa en un episodio anterior que algunas comunidades necesitaron ayuda de los trabajadores de protección civil del condado para limpiar la ceniza que cubría sus casas, según Callis.

