Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Erupción del volcán Kilauea de Hawaii provoca el cierre de parques y carreteras

Las fuentes de lava, que alcanzan los 1,000 pies de altura, no ha amenazado casas ni edificios

11 de marzo de 2026 - 7:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen de vídeo del Servicio Geológico de Estados Unidos muestra la lava en erupción del volcán Kilauea el martes 10 de marzo, en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Honolulu - El último episodio de lluvias de lava de un volcán hawaiano en erupción alcanzó los 1,000 pies (300 metros) de altura el martes, provocando cierres temporales en un parque nacional y en parte de una importante autopista debido a la caída de fragmentos volcánicos vidriosos, incluida la ceniza.

El Kilauea, en la Isla Grande de Hawaii, lleva más de un año deslumbrando a residentes y visitantes con una erupción intermitente que lanza periódicamente fuentes de lava hacia el cielo.

La erupción que comenzó el martes por la mañana supuso el episodio número 43 desde su inicio en diciembre de 2024. Una transmisión en directo mostró dos fuentes de lava de color rojo brillante y humo. No está claro cuánto durará la erupción. Algunos episodios han durado unos días y otros unas horas.

Como otras veces, la roca fundida quedó confinada en el cráter de la cumbre del Kilauea, dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawai, y no ha amenazado viviendas ni edificios.

Pero las fuentes de lava estaban creando problemas a las comunidades vecinas y a una autopista donde caían los fragmentos volcánicos y la ceniza, conocida como tefra. La tefra provocó cierres temporales en el parque nacional alrededor de la cumbre y un cierre parcial de la autopista 11, una importante ruta alrededor de la isla, a ambos lados del parque.

Las autoridades del condado de Hawaii también abrieron un refugio en un gimnasio del distrito para los residentes y turistas afectados por el cierre de la carretera o la caída de tefra. Tom Callis, un portavoz del condado, declaró que no hubo personas que utilizaran el refugio poco después de su apertura.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió un aviso de caída de cenizas.

La tefra volcánica puede irritar los ojos, la piel y el sistema respiratorio, según las autoridades del condado. La tefra también puede obstruir y causar otros problemas en los sistemas de captación de agua, que son comunes en algunas partes de la Gran Isla, según las autoridades.

La lluvia de ceniza fue tan intensa en un episodio anterior que algunas comunidades necesitaron ayuda de los trabajadores de protección civil del condado para limpiar la ceniza que cubría sus casas, según Callis.

-------

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
HawaiiVolcánVolcán KilaueaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 11 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: