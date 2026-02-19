Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cacareos y picotazos fuera de control: Hawaii evalúa sacrificar decenas de gallinas silvestres

Un jubilado denunció que un gallo lo despierta a las 3:00 a.m. y que gran parte de su día se la pasa ahuyentando las aves

19 de febrero de 2026 - 10:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gallinas asilvestradas deambulan cerca del centro de Honolulu el 19 de abril de 2023. (AP Photo/Jennifer Sinco Kelleher) (Jennifer Sinco Kelleher)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Honolulu - El cacareo comienza mucho antes de que salga el sol en la casa de Mason Aiona, en Hawaii.

RELACIONADAS

Pero la alarma del gallo a las 3:00 a.m. no es lo que más molesta al jubilado. Es pasar la mayor parte del día ahuyentando a las gallinas salvajes que cavan agujeros en su jardín, escuchando constantes graznidos y aleteos de plumas, y regañando a la gente que da de comer a las aves asilvestradas en un parque a unos pasos de su casa.

“Es un gran problema”, dice refiriéndose a los gallos, gallinas y polluelos que deambulan por la estrecha carretera que une su casa de Honolulu con el parque municipal. “Y se están multiplicando”.

Las comunidades de todo el estado llevan años lidiando con las omnipresentes aves. Honolulu se ha gastado miles de dólares en atraparlas, pero sin éxito. Ahora los legisladores estatales están estudiando posibles soluciones, entre ellas medidas que permitirían a los residentes matar a las gallinas asilvestradas, considerarlas una “plaga controlable” en los terrenos públicos de Honolulu y multar a la gente por alimentarlas o soltarlas en los parques.

Los lazos culturales de los pollos

Pero la molestia de una persona es el símbolo cultural de otra, una dinámica que también se ha dado en Miami y otras ciudades con poblaciones de gallinas salvajes.

Kealoha Pisciotta, practicante de la cultura hawaiana y defensora de los animales, no está de acuerdo con matar a los pollos asilvestrados simplemente porque son una molestia. Algunos pollos actuales descienden de los que trajeron a las islas los primeros viajeros polinesios, afirma.

“Es muy significativo”, dijo, utilizando la palabra hawaiana para pollo. “Estaban en nuestro viaje, vinieron con nosotros”.

La Hawaiian Humane Society se opone a dejar que los residentes maten a los pollos “como medio de control de la población, a menos que se hayan agotado todas las demás estrategias”.

Aves agresivas

El diputado Scot Matayoshi, demócrata que representa al suburbio de Kaneohe, en Honolulú, dijo que empezó a elaborar legislación sobre el control de las gallinas después de que un profesor de primaria de su distrito le dijera que las aves acosaban a los alumnos.

“Los niños les tenían miedo, y ellos iban más agresivamente a por comida”, explica Matayoshi.

El diputado Jackson Sayama declaró que había presentado el proyecto de ley sobre la matanza de gallinas porque actualmente existen pocas formas de deshacerse de ellas. El método letal quedaría a discreción del residente.

“Si quieres ir a la vieja escuela, simplemente romper el cuello del pollo, eso está perfectamente bien”, dijo el demócrata que representa a una parte de Honolulu. “Hay muchas formas diferentes de hacerlo”.

Un problema de aves sigue creciendo

Los proyectos de erradicación de pollos han fracasado a lo largo de los años, afirma Matayoshi. El control de la natalidad de los pollos fue una idea debatida cuando él formaba parte de una junta vecinal.

“Creo que ahora hay gente que se lo toma más en serio”, afirmó.

Aiona, de 74 años, lleva más de 30 viviendo en un valle cercano al centro de Honolulu, en una casa en la que creció su esposa Leona. Las gallinas silvestres no aparecieron en su barrio hasta hace una década, dijeron. Las aves proliferaron durante la pandemia de COVID-19.

Una vez vio a un hombre sacar un pollo de su coche, dejarlo en el parque y marcharse, dijo.

Cuando los pollos aparecieron por primera vez fuera de su casa, cogió uno con sus propias manos y lo metió en un cubo de basura de plástico, después lo llevó a un parque cercano al aeropuerto. “Le quité la tapa, lo volqué y el pollo salió corriendo”, explica. “Le dije... ‘No vuelvas más’”.

Pero pronto se dio cuenta de que el esfuerzo era inútil.

Personalmente no le interesa matar pollos, prefiere que alguien los recoja y los lleve a una granja rural. Según él, un programa de captura urbana es demasiado caro.

La ciudad contrata a una empresa de control de plagas que se dedica a atrapar pollos. Un servicio de una semana cuesta a un propietario privado $375, más $50 por el alquiler de la jaula y $10 por cada pollo.

Más de 1,300 pollos fueron capturados a través del programa el año pasado, dijo el portavoz del Departamento de Servicios al Cliente de Honolulu, Harold Nedd, quien añadió que el departamento también vio un aumento del 51% en las quejas sobre pollos asilados en 2025.

¿Pollo para cenar?

Los pollos salvajes no son una cena barata. La carne es más dura que la de las aves criadas para la recolección, y las aves asilvestradas pueden ser un vector de enfermedades.

Uno de los vecinos de Aiona los ahuyenta con un soplador de hojas. “Yo también tengo un soplador, pero el mío es eléctrico”, dice Aiona. “Sólo puede llegar hasta cierto punto con el cable”.

Aiona se ha cansado de pasar su jubilación diciendo a los visitantes del parque que dejen de dar de comer a las gallinas. Y aunque no recomienda a nadie que se las coma, da la bienvenida a quien quiera una para que venga a por ella.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosHawaiiAnimales
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 19 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: