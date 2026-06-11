Fianza de $1.7 millones contra hombre imputado de matar a otro desde vehículo en movimiento

Un hombre de 60 años enfrenta cargos criminales por presuntamente asesinar a tiros a otro individuo desde un vehículo en movimiento, en hechos ocurridos el pasado 14 de marzo en Río Piedras, informó la Policía.

El imputado fue identificado como Luis Antonio Reyes Reyes, residente de San Juan y contra quien la Fiscalía radicó cargos por asesinato en primer grado, destrucción de evidencia y varias violaciones a la Ley de Armas.

Según la investigación de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, los hechos ocurrieron a eso de las 6:08 p.m., cuando Reyes Reyes presuntamente realizó varios disparos desde una guagua Nissan Frontier en movimiento contra Augusto Santil Valenzuela, de 59 años.

Santil Valenzuela caminaba por la acera en el área lateral del colmado Plaza Caribeña, en la avenida De Diego, intersección con la calle Juan B. López, en Río Piedras, cuando fue alcanzado por los disparos. El hombre sufrió múltiples heridas de bala que le causaron la muerte en la escena.

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Como parte de la investigación, agentes de la División de Inteligencia de San Juan, junto con personal de Homicidios, Arrestos y Extradiciones y la División Canina, diligenciaron el miércoles una orden de registro y allanamiento en la residencia del sospechoso, donde lograron arrestarlo y ocupar dos armas de fuego.

La Policía indicó que, tras leerle las advertencias de ley, el imputado presuntamente hizo admisión de los hechos.

La prueba fue presentada ante la jueza Arelys M. Ortiz, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $1.7 millones.