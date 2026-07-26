Federales investigan un video que muestra a una persona pateando a un león marino de California

SAN DIEGO - Las autoridades federales de vida silvestre investigan un video que muestra a una persona pateando a un león marino protegido en una playa de California.

Un portavoz de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) confirmó la investigación en curso, pero se negó a brindar más detalles el domingo.

El video muestra a una persona pateando al león marino en La Jolla Cove, San Diego, mientras se escucha a otra persona riendo de fondo. La persona sigue al león marino, pateándolo nuevamente mientras este intenta alejarse, antes de que termine el video.

“La Oficina de Cumplimiento de la Ley de Pesca de la NOAA está investigando reportes de un video en redes sociales que muestra una interacción entre un individuo y un león marino, supuestamente en La Jolla Cove”, declaró un portavoz de la agencia.

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“En el video, el individuo parece estar pateando al león marino. Esta es una investigación en curso y no podemos brindar más detalles por el momento”, añadió.

La persona que aparece en el video no ha sido identificada públicamente.

Los leones marinos están protegidos por la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (MARPA).

Las directrices de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) establecen que las personas deben mantenerse a una distancia mínima de 15 metros (50 pies) de los leones marinos, las focas y otras especies protegidas por dicha ley.

“Este repugnante acto de crueldad animal es inaceptable”, declaró el alcalde de San Diego, Todd Gloria, en una publicación en X.