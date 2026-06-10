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Condenas y alegaciones de culpabilidad: sentencian a varios acusados federales por narcotráfico y armas

La Fiscalía federal detalló los resultados procesales obtenidos durante la semana del 1 al 5 de junio

10 de junio de 2026 - 4:05 PM

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Las autoridades indicaron que estos casos forman parte de los esfuerzos del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF). (Josian Bruno Gómez)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Fiscalía federal detalló los resultados procesales obtenidos durante la semana del 1 al 5 de junio como parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).

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Entre los casos reportados, Michael Rodríguez Seib, alias “Teco”, fue sentenciado el 3 de junio a siete años de prisión por participar como procesador de drogas en una organización violenta de narcotráfico que operaba en varios residenciales públicos de Carolina y San Juan, incluido el residencial Sabana Abajo.

También fue convicto por poseer un arma de fuego en apoyo de esa actividad criminal.

Ese mismo día, Lloyd Guzmán Ortiz fue sentenciado a 17 años de prisión y 10 años de libertad supervisada por violaciones a leyes federales de armas de fuego que resultaron en una muerte, así como por cargos de narcotráfico.

Por otro lado, Ángel Luis Valle Delgado recibió una sentencia de 30 meses de prisión y cuatro años de libertad supervisada por utilizar su puesto como empleado postal para desviar y robar paquetes que contenían sustancias controladas, con el propósito de facilitar su distribución.

La Fiscalía federal también informó que, el 4 de junio, Jesús Cruz Martínez se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, postal y bancario.

Según la acusación, Cruz Martínez participó en un esquema para defraudar una tienda minorista y una institución financiera mediante el uso de documentos de identificación falsos. Su sentencia fue pautada para el 2 de septiembre.

Ese mismo día, Ángel Ocasio Cancel se declaró culpable de conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas. Su sentencia también fue señalada para el 2 de septiembre.

De igual forma, Edwin Rodríguez Rodríguez fue sentenciado el 4 de junio a 30 meses de prisión por conspirar para importar más de cinco kilogramos de cocaína a Estados Unidos, por arrojar al mar propiedad sujeta a confiscación y otros cargos relacionados. Heusnel Beroni Rivera, acusado en el mismo caso, fue sentenciado a 34 meses de prisión.

Además, Gabriel Batista fue sentenciado a 33 meses de prisión, sin libertad supervisada, por conspiración para poseer y posesión con intención de distribuir cerca de 800 kilogramos de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos.

Por otra parte, Manuel O. Robles Osorio se declaró culpable el 5 de junio de participar como vendedor de drogas en una organización violenta de narcotráfico que operaba desde el residencial público Pedro Rosario Nieves, en Fajardo, y de poseer un arma de fuego en apoyo de esa actividad. Su sentencia fue señalada para el 28 de agosto.

Las autoridades indicaron que estos casos forman parte de los esfuerzos del HSTF para identificar, investigar y procesar delitos relacionados con organizaciones criminales transnacionales, pandillas extranjeras, carteles y redes de tráfico humano que operan en Estados Unidos y en el extranjero.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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