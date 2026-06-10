Condenas y alegaciones de culpabilidad: sentencian a varios acusados federales por narcotráfico y armas

La Fiscalía federal detalló los resultados procesales obtenidos durante la semana del 1 al 5 de junio como parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).

Entre los casos reportados, Michael Rodríguez Seib, alias “Teco”, fue sentenciado el 3 de junio a siete años de prisión por participar como procesador de drogas en una organización violenta de narcotráfico que operaba en varios residenciales públicos de Carolina y San Juan, incluido el residencial Sabana Abajo.

También fue convicto por poseer un arma de fuego en apoyo de esa actividad criminal.

Ese mismo día, Lloyd Guzmán Ortiz fue sentenciado a 17 años de prisión y 10 años de libertad supervisada por violaciones a leyes federales de armas de fuego que resultaron en una muerte, así como por cargos de narcotráfico.

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Por otro lado, Ángel Luis Valle Delgado recibió una sentencia de 30 meses de prisión y cuatro años de libertad supervisada por utilizar su puesto como empleado postal para desviar y robar paquetes que contenían sustancias controladas, con el propósito de facilitar su distribución.

La Fiscalía federal también informó que, el 4 de junio, Jesús Cruz Martínez se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, postal y bancario.

Según la acusación, Cruz Martínez participó en un esquema para defraudar una tienda minorista y una institución financiera mediante el uso de documentos de identificación falsos. Su sentencia fue pautada para el 2 de septiembre.

Ese mismo día, Ángel Ocasio Cancel se declaró culpable de conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas. Su sentencia también fue señalada para el 2 de septiembre.

De igual forma, Edwin Rodríguez Rodríguez fue sentenciado el 4 de junio a 30 meses de prisión por conspirar para importar más de cinco kilogramos de cocaína a Estados Unidos, por arrojar al mar propiedad sujeta a confiscación y otros cargos relacionados. Heusnel Beroni Rivera, acusado en el mismo caso, fue sentenciado a 34 meses de prisión.

Además, Gabriel Batista fue sentenciado a 33 meses de prisión, sin libertad supervisada, por conspiración para poseer y posesión con intención de distribuir cerca de 800 kilogramos de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos.

Por otra parte, Manuel O. Robles Osorio se declaró culpable el 5 de junio de participar como vendedor de drogas en una organización violenta de narcotráfico que operaba desde el residencial público Pedro Rosario Nieves, en Fajardo, y de poseer un arma de fuego en apoyo de esa actividad. Su sentencia fue señalada para el 28 de agosto.