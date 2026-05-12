Identifican al tercer hombre que murió tras discusión frente a una gasolinera en Bayamón

Las autoridades identificaron como Eliomar Torres Ortiz, de 24 años, al tercer hombre que murió el pasado jueves tras una presunta discusión que culminó en un intercambio de disparos en los predios de la gasolinera Texaco, en la PR-174, en Bayamón.

El caso, que es investigado por la Uniformada como un asesinato y dos homicidios justificados, dejó un saldo de tres muertos.

Según la investigación preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 10:16 p.m., cuando Yadrián Díaz Serrano, de 21 años y residente en Bayamón, se encontraba en el estacionamiento de la gasolinera y fue confrontado por dos individuos que llegaron al lugar a bordo de otro vehículo.

La Uniformada identificó a uno de los presuntos agresores como Jonathan Rivera Flores, de 39 años y vecino de Cidra.

De acuerdo con las autoridades, entre las partes surgió una discusión que posteriormente escaló a un intercambio de disparos.

PUBLICIDAD

“Pudimos corroborar que surgió una discusión entre la víctima y dos victimarios. Una vez estas personas son confrontadas, ambas personas estaban armadas y ahí surge el intercambio de disparos con el fatídico hecho de que fallecen tres personas a raíz de esta discusión”, expresó el teniente José Carrión, subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Díaz Serrano y Rivera Flores murieron en la escena, mientras que Torres Ortiz resultó herido de bala y falleció posteriormente mientras recibía asistencia médica en un hospital.