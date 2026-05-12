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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican al tercer hombre que murió tras discusión frente a una gasolinera en Bayamón

El incidente ocurrió en la noche del pasado jueves en la PR-174

12 de mayo de 2026 - 10:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso, que es investigado por la Uniformada como un asesinato y dos homicidios justificados, dejó un saldo de tres muertos. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades identificaron como Eliomar Torres Ortiz, de 24 años, al tercer hombre que murió el pasado jueves tras una presunta discusión que culminó en un intercambio de disparos en los predios de la gasolinera Texaco, en la PR-174, en Bayamón.

El caso, que es investigado por la Uniformada como un asesinato y dos homicidios justificados, dejó un saldo de tres muertos.

Según la investigación preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 10:16 p.m., cuando Yadrián Díaz Serrano, de 21 años y residente en Bayamón, se encontraba en el estacionamiento de la gasolinera y fue confrontado por dos individuos que llegaron al lugar a bordo de otro vehículo.

La Uniformada identificó a uno de los presuntos agresores como Jonathan Rivera Flores, de 39 años y vecino de Cidra.

De acuerdo con las autoridades, entre las partes surgió una discusión que posteriormente escaló a un intercambio de disparos.

“Pudimos corroborar que surgió una discusión entre la víctima y dos victimarios. Una vez estas personas son confrontadas, ambas personas estaban armadas y ahí surge el intercambio de disparos con el fatídico hecho de que fallecen tres personas a raíz de esta discusión”, expresó el teniente José Carrión, subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Díaz Serrano y Rivera Flores murieron en la escena, mientras que Torres Ortiz resultó herido de bala y falleció posteriormente mientras recibía asistencia médica en un hospital.

Agentes que llegaron al lugar tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 ocuparon dos armas de fuego calibre nueve milímetros (9mm), además de más de ocho casquillos del mismo calibre.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBayamónTiroteosAsesinatos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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