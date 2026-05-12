México revierte decisión de adelantar el fin del año escolar por la Copa Mundial
Las autoridades mexicanas decidieron mantener el 15 de julio como el último día de clases, tras la polémica por adelantar el cierre
12 de mayo de 2026 - 9:51 AM
12 de mayo de 2026 - 9:51 AM
Ciudad de México - Las autoridades mexicanas decidieron el lunes echar para atrás la polémica propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar para el 5 de junio debido a la celebración del Mundial de fútbol, entre otros motivos, y acordaron que las clases culminarán como estaba previsto a mediados de julio.
Tras la lluvia de críticas que desató entre los padres y organizaciones civiles locales la iniciativa de recorte del ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública informó en un comunicado que luego de un análisis exhaustivo de impacto de las medidas y una deliberación colectiva se acordó “mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales”, y que las clases culminarán el 15 de julio.
La polémica surgió luego de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó el 7 de mayo en un video que se difundió en su cuenta de X que se adelantaría para junio el fin del período escolar por la “extraordinaria ola de calor” que se vive en el país, que aseguró que se extenderá por dos meses, y por el torneo mundialista que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio.
🔴 | Modificación al Calendario Escolar 2025-2026, acordado por unanimidad entre la @SEP_mx y todas las secretarías de educación del país.— Mario Delgado (@mario_delgado) May 8, 2026
Incluye consideraciones para el arranque del Ciclo Escolar 2026-2027. 👇 pic.twitter.com/dwXtX3KfzR
Organizaciones civiles locales que defienden los derechos de los niños y adolescentes y agrupaciones de padres rechazaron la propuesta alegando que el recorte de más de un mes de clases afectaría el derecho a aprender de los infantes y complicaría la situación de los padres que no tienen quien cuide a sus hijos durante las vacaciones.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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