Joaquín “El Chapo” Guzmán pide ser extraditado a México desde Estados Unidos: esta es su razón

Nueva York - El mexicano Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, pidió nuevamente a un tribunal federal de Nueva York su extradición a México, tras ser declarado culpable en 2019 de delitos relacionados con narcotráfico en esa misma corte.

El 23 de abril, Guzmán, antiguo líder del Cártel de Sinaloa, detalló en una carta escrita a mano en inglés y publicada este lunes por el tribunal del Distrito Este de Nueva York que está “luchando por una extradición a México”.

“Solicito ante los tribunales de distrito que se respeten mis derechos a solicitar mi extradición y pedir modificaciones respecto a la violación de mi sentencia, en aras de la equidad en la legislación federal”, escribió.

En otra carta datada de este lunes, también redactada a mano y en inglés, Guzmán pidió a la corte los documentos presentados por el Gobierno de Estados Unidos en su caso, ya que, según él, “no demostraron la justificación de mi cruel castigo en los tribunales de distrito de Brooklyn”.

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Del mismo modo, solicitó su expediente judicial “para comprobar cómo el jurado llegó a una decisión errónea que vulneró el proceso de deliberación del tribunal”.

“El veredicto de mi juicio no fue justo con mi política exterior, ya que no se me dio la oportunidad de desestimar mi caso al no presentarse pruebas contundentes para mi puesta en libertad”, subrayó.

Además, recalcó que lleva más de tres años “luchando” para que la corte acepte un recurso de apelación y se celebre un nuevo juicio en su caso.

Así fue el peligroso operativo para capturar al hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán Esta fue la detención de uno de los líderes más peligrosos del Cártel de Sinaloa.

En 2019, El Chapo fue declarado culpable por un jurado popular de diez delitos de narcotráfico en un proceso que duró casi cuatro meses y que pasó a la historia como el mayor juicio por narcotráfico llevado a cabo en Estados Unidos

En concreto, el jurado consideró culpable al narcotraficante de los delitos de liderazgo y mantenimiento de una empresa criminal continuada, tráfico internacional de drogas, uso de armas de fuego y blanqueo de dinero procedente de la venta de narcóticos.

En otra carta publicada el 17 de abril, Guzmán, que permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado, ya pidió al tribunal “una cláusula de extradición” para regresar a México, y acusó al juez del caso, Brian Cogan, “de abusar de la política judicial” y basarse en pruebas “inexactas”.