Más de 30 perezosos muertos: investigan trato a los animales en una atracción turística en Florida
Un segundo animal murió tras haber sido trasladado a un zoológico del estado, donde sería rehabilitado
4 de mayo de 2026 - 1:38 PM
4 de mayo de 2026 - 1:38 PM
ORLANDO, Florida - Un segundo perezoso llevado a un zoo del centro de Florida para su rehabilitación ha muerto de un grupo cedido por una atracción turística aún por abrir que se enfrenta al escrutinio por la muerte de más de otros 30 perezosos importados de Guyana y Perú.
Habanero, un macho adulto, fue sacrificado el sábado para evitarle más sufrimiento en el Zoológico y Jardín Botánico de Florida Central. Había sido trasladado allí para su rehabilitación junto con otra docena de perezosos cedidos por Sloth World, una atracción turística prevista para el distrito turístico de Orlando que nunca llegó a inaugurarse, según informaron los responsables del zoo.
Otro perezoso, Bandit, murió la semana pasada tras ser trasladado al zoo.
“Cuando llegaron los perezosos, todos tenían bajo peso y están siendo tratados por problemas gastrointestinales (GI), que requieren cuidados intensivos y especializados”, dijo el zoológico en un comunicado. “Habanero mostró inicialmente signos alentadores de estabilización, incluyendo comer y beber regularmente bajo la estrecha supervisión de los equipos veterinarios y de cuidado de animales del zoológico. En los últimos días, sin embargo, su estado empeoró”.
Las autoridades estatales y locales están llevando a cabo una investigación penal sobre el trato que recibieron los perezosos bajo el cuidado de Sloth World.
Los informes de inspección de la Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida revelaron 31 muertes entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.
La agencia de protección de la fauna salvaje dijo que 21 perezosos importados de Guyana murieron en unas instalaciones de Orlando llamadas Sanctuary World Imports en diciembre de 2024, cuando las temperaturas cayeron hasta los 40-55 grados Fahrenheit (4.4 a 12.8 grados Celsius). Los perezosos no pueden regular su temperatura corporal tan bien como otros mamíferos y se encuentran mejor entre 20 y 30 grados centígrados (68-85 grados Fahrenheit).
La atracción turística encargó posteriormente 10 perezosos a Perú, que llegaron en febrero de 2025. Dos estaban muertos a su llegada. El resto parecían demacrados y murieron de lo que el informe calificó de “problemas de salud”, según el informe de la agencia estatal.
---
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: