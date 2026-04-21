Donde la naturaleza sana: el refugio de París que cura animales salvajes sin romper su instinto

Maisons-Alfort, Francia - En un hospital para animales salvajes situado en un suburbio del sureste de París no hay mimos, pero sí muchos cuidados. Ayuda a animales heridos, enfermos y huérfanos -a menudo víctimas de la actividad humana y la creciente urbanización- a curarse para poder volver a su hábitat natural.

La semana pasada encontraron a una cría de zorro sola en un jardín de las afueras de la ciudad, sin rastro de su madre. Ahora un equipo de voluntarios cuida de ella las 24 horas del día.

“Nos aseguraremos de que come bien”, explica Valentin Delon, cuidador de animales. “Si no es así, podríamos darle biberones suplementarios para asegurarnos de que gana suficiente peso”.

En el último año, el Hospital Veterinario de Fauna Salvaje de Maisons-Alfort ha acogido a más de 10,400 animales salvajes, entre ellos una gran variedad de aves y mamíferos europeos como zorros, ciervos y erizos.

Como el pequeño cachorro de pelaje marrón, los animales pueden cautivar fácilmente el corazón de un cuidador, pero el vínculo con los humanos no es una opción cuando el objetivo es devolverlos a la naturaleza.

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Cuidado de un frágil cachorro de zorro

La cría de zorro fue encontrada por unos vecinos que tienen perros de caza. Se calcula que tenía unas dos semanas, pero era demasiado joven para sobrevivir sola.

En el hospital de Maisons-Alfort, la veterinaria Julie Piazza la examinó detenidamente y, aparte de una herida leve, posiblemente causada por la mordedura de un animal salvaje o un perro, se comprobó que gozaba de buena salud.

La cría fue alimentada con leche artificial -un producto que iguala la composición de la leche de origen animal- y, debido a ello, se le hinchó el abdomen, explicó Piazza.

“Eso es común en un joven que ha tenido una alteración en su dieta”, añadió.

Una vez curados, los animales se trasladan a recintos exteriores y aviarios para prepararlos para la reintroducción en su entorno natural.

Delon, el cuidador, afirma que debe evitarse “cualquier tipo de impronta”, es decir, medidas que unan a los animales a su cuidador a largo plazo.

“Así que no los abrazamos, no hablamos con ellos”, dijo. “Realmente hay que mantener una distancia por su propio bien al final, para que puedan ser liberados más tarde”.

Como es sólo una cría, cuando crezca lo suficiente, la zorra bebé será trasladada primero a un centro de rehabilitación y colocada con otros zorros en un recinto.

“No podemos soltarla así en la naturaleza”, dice Delon. “Primero tiene que entrar en un recinto y luego, poco a poco, abrir la puerta para que pueda entrar y salir sin dejar de ser alimentada. Luego reduciremos gradualmente la comida, y así conseguiremos una verdadera liberación gradual”.

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Los jóvenes son especialmente vulnerables

El hospital del grupo Faune Alfort es el único de la región parisina que atiende a una amplia gama de especies salvajes. El 86% de sus pacientes son aves.

La semana pasada había un cisne con un ala rota, erizos heridos, docenas de patitos que a menudo se encuentran en balcones y otros lugares sin padres, y montones de palomas que son tratadas con tanto cuidado como las aves más raras.

Elisa Mora, responsable de comunicación de Faune Alfort, asociación sin ánimo de lucro que gestiona el hospital de Maisons-Alfort, afirma que el verano pasado se registró la cifra récord de 200 ingresos en un solo día. El hospital se financia principalmente con donaciones de particulares y organizaciones benéficas, y cuenta con voluntarios que ayudan a alimentar y cuidar a los animales.

De abril a septiembre es el “periodo juvenil en el que se reproducen los animales salvajes” y el pico de admisiones, según Mora.

“Los animales salvajes ya son vulnerables, pero los jóvenes aún más”, afirma. Los que están demasiado malheridos o no pueden volver a su hábitat natural tienen que ser eutanasiados.

Dar una respuesta al impacto humano

El veterinario Jean-François Courreau puso en marcha Faune Alfort en 1987, inspirado por estudiantes deseosos de tratar mejor a los animales salvajes. Seis años después, la idea se convirtió en un hospital propiamente dicho, albergado por la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort, fundada en el siglo XVIII.

“Es duro permanecer impotente ante un animal en apuros sin poder hacer nada”, dijo Courreau, añadiendo que es su deber ayudar como veterinario.

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Cuando la gente encuentra un animal salvaje en apuros, piensa “no puedo hacer nada, y el animal va a morir”, dijo. “Así que cuando saben que existe un centro de atención y que pueden llevar allí al animal, es un gran alivio”.